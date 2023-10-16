Омский бизнесмен-рыболов Олег Никифоров учредил еще одну фирму

Речь идет об известном омском предпринимателе, который занимается рыболовством. Никифорову принадлежат ООО «К-Ником», зарегистрированное в Омске, ООО «Аквакультура Зауралья», которое прописано в городе Петухово в Курганской области, а также ООО «Теплокурорт» (поселок Курорт Медвежье Озеро в Петуховском районе). В первых двух фирмах Никифоров занимает пост генерального директора, в «Теплокурорте» он был директором в 2020–2021 годах.