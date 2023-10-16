Омский бизнесмен-рыболов Олег Никифоров учредил еще одну фирму

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В пятницу, 13 октября, в Омске было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Омское рыбопромысловое предприятие». Специализация фирмы — «пресноводное рыболовство», в ее уставном капитале 10 тысяч рублей. Единственным бенефициаром и директором «ОРП» стал Олег Никифоров.
Речь идет об известном омском предпринимателе, который занимается рыболовством. Никифорову принадлежат ООО «К-Ником», зарегистрированное в Омске, ООО «Аквакультура Зауралья», которое прописано в городе Петухово в Курганской области, а также ООО «Теплокурорт» (поселок Курорт Медвежье Озеро в Петуховском районе). В первых двух фирмах Никифоров занимает пост генерального директора, в «Теплокурорте» он был директором в 2020–2021 годах.
«Омское рыбопромысловое предприятие» прописано в одном здании с «К-Ником» — в доме №4 на улице Ильинская, в самом центре Омска. Различаются только помещения — 36п и 37п соответственно.