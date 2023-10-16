Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Омский бизнесмен-рыболов Олег Никифоров учредил еще одну фирму

Омский бизнесмен-рыболов Олег Никифоров учредил еще одну фирму

16 октября 2023, 09:50
Фото: 1MI
«Омское рыбопромысловое предприятие» зарегистрировано в доме на Ильинской, в самом центре Омска.

В пятницу, 13 октября, в Омске было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Омское рыбопромысловое предприятие». Специализация фирмы — «пресноводное рыболовство», в ее уставном капитале 10 тысяч рублей. Единственным бенефициаром и директором «ОРП» стал Олег Никифоров.

Речь идет об известном омском предпринимателе, который занимается рыболовством. Никифорову принадлежат ООО «К-Ником», зарегистрированное в Омске, ООО «Аквакультура Зауралья», которое прописано в городе Петухово в Курганской области, а также ООО «Теплокурорт» (поселок Курорт Медвежье Озеро в Петуховском районе). В первых двух фирмах Никифоров занимает пост генерального директора, в «Теплокурорте» он был директором в 2020–2021 годах.

«Омское рыбопромысловое предприятие» прописано в одном здании с «К-Ником» — в доме №4 на улице Ильинская, в самом центре Омска. Различаются только помещения — 36п и 37п соответственно.

Омские похоронщики учредили еще одну фирму в Якутии
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Новые фирмы#Олег Никифоров
Подпишитесь
В омском минздраве прокомментировали ситуацию с фейковыми данными о медуслугах
Сегодня, 08:05
Компания «Данстрой» судится с омским депстроем из-за капремонта школы №3
Сегодня, 04:20
Обвиняют во взяточничестве и халатности. В Омске начался суд над бывшим замминистра
Сегодня, 05:13
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым
Сегодня, 02:18
Омская область попала на 31 строчку рейтинга уровня доходов населения
Сегодня, 03:27
Две бани на окраинах Омска до 2028 года арендует компания из Смоленской области
Сегодня, 04:03