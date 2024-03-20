Омск занял второе место в рейтинге по темпам роста цен на вторичное жилье

За февраль текущего года этот показатель увеличился лишь на 0,3% и составил 100 000 рублей за кв. м. Однако за больший промежуток — с февраля 2023 года по февраль 2024 — процент возрос более ощутимо. Так, с прошлого года цены на вторичную недвижимость в Омске увеличились на 19,3%.