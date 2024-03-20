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Омска оказался на втором месте рейтинга по росту цен на вторичное жилье

Омск занял второе место в рейтинге по темпам роста цен на вторичное жилье

20 марта 2024, 11:51
Фото: 1MI

Омска оказался на втором месте рейтинга по росту цен на вторичное жилье

За год, с февраля 2023 года по февраль 2024, цены на «вторичку» в Омске выросли на 19,3%.

Согласно данным аналитиков «Яндекс Недвижимости», Омск оказался на втором месте во всероссийском рейтинге по темпам роста цен на вторичное жилье.

За февраль текущего года этот показатель увеличился лишь на 0,3% и составил 100 000 рублей за кв. м. Однако за больший промежуток — с февраля 2023 года по февраль 2024 — процент возрос более ощутимо. Так, с прошлого года цены на вторичную недвижимость в Омске увеличились на 19,3%.

Первое место в рейтинге заняла Казань, там стоимость «вторичек» поднялась на 21,2%, на третьем месте расположился Ростов-на-Дону с показателем +16,3%, далее последовал Нижний Новгород (+14,7%) и Пермь (+12,7%).

Отмечается, что в Омске выросли цены и на жилье в новостройках, прирост за последний месяц составил 2,6%, средняя стоимость квадратного метра теперь равняется 123 000 тыс.

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