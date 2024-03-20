Омск занял второе место в рейтинге по темпам роста цен на вторичное жилье

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Согласно данным аналитиков «Яндекс Недвижимости», Омск оказался на втором месте во всероссийском рейтинге по темпам роста цен на вторичное жилье.
За февраль текущего года этот показатель увеличился лишь на 0,3% и составил 100 000 рублей за кв. м. Однако за больший промежуток — с февраля 2023 года по февраль 2024 — процент возрос более ощутимо. Так, с прошлого года цены на вторичную недвижимость в Омске увеличились на 19,3%.
Первое место в рейтинге заняла Казань, там стоимость «вторичек» поднялась на 21,2%, на третьем месте расположился Ростов-на-Дону с показателем +16,3%, далее последовал Нижний Новгород (+14,7%) и Пермь (+12,7%).
Отмечается, что в Омске выросли цены и на жилье в новостройках, прирост за последний месяц составил 2,6%, средняя стоимость квадратного метра теперь равняется 123 000 тыс.