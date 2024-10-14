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Покупка жилья

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Начало конца? Семейная ипотека становится все более недоступной для россиян
14 октября, 10:18
Стоит ли оформлять ипотеку для покупки жилья в 2024 году
Стоит ли брать ипотеку? О личном опыте покупки квартиры в ипотеку в Москве в 2024 году — в материале Города55.
12 июля, 13:49
58-е место в рейтинге. Омичам рассказали, сколько лет им придется копить на квартиру
26 июня, 03:23
Что, куда и как. Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за квартиру
Есть определенный список документов, которые подаются в налоговую службу для получения денежных средств.
21 февраля, 11:15
Стало известно, когда и кому сейчас выгодно покупать квартиру
5 февраля, 11:27
2023
Удобство и уют. Омская недвижимость комфорт-класса стала одной из лучших в России
28 ноября 2023, 13:08
Стало известно, сколько лет омичам нужно копить, чтобы купить квартиру
Средний срок накопления по России — 8 лет и 3 месяца.
10 мая 2023, 12:13
Неожиданно: жители Москвы, Самары и Краснодара чаще всего покупают квартиры в Омске
За 4 квартал прошлого года 278 жителей других регионов купили квартиры в Омской области.
21 февраля 2023, 13:23
С начала года 42 омские семьи приобрели квартиры с помощью льготных ипотек
Омичи приобретали жилье в новостройках, пользуясь государственной программой льготного кредитования.
9 февраля 2023, 12:48
Омск занял 3 место по доступности арендного жилья, дешевле стала и «вторичка»
24 января 2023, 12:00

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