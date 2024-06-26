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Однокомнатная квартира

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Июнь
58-е место в рейтинге. Омичам рассказали, сколько лет им придется копить на квартиру
26 июня, 03:23
Непредсказуемый рынок. В некоторых регионах России упали цены на жилье
Перед отменой льготной ипотеки рынок недвижимости в некоторых регионах начал вести себя непредсказуемо: спрос растет, а цены на новостройки снижаются.
18 июня, 10:01
Май
Омск оказался на последнем месте рейтинга по количеству «компактного» жилья
20 мая, 13:31
Март
Стало известно, что изменится в законе о перепланировке квартир с 1 апреля
Со следующего месяца в определение «перепланировки» войдет изменение площади жилого помещения, а также создание новых и смежных объектов.
22 марта, 13:30
Февраль
Стало известно, когда и кому сейчас выгодно покупать квартиру
5 февраля, 11:27
Еще не предел. В Омске подорожала аренда жилья
Издание «Коммерсант» привело аналитику, в которой указано, на сколько выросла аренда квартир в Омске.
5 февраля, 04:43

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