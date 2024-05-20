Омск оказался на последнем месте рейтинга по количеству «компактного» жилья

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Сотрудник федеральной компании «Этажи» Александр Иванов рассказал сервису по поиску недвижимости Циан, что при снижении доступности ипотеки, на рынке появляется все больше «микроквартир» — однушек и студий менее 28 квадратных метров.
Больше всего таких квартир в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, там доля «компактного» жилья составляет 33% от общего количества недвижимости. На втором месте оказалась Пермь, там процент чуть ниже — 30,9%. Далее — Уфа, где доля «микроквартир» ― 29,6%.
Меньше всего жилья такого формата оказалось в Омске, здесь апартаменты площадью менее 28 «квадратов» составляют не более 1% от всего рынка.