Омск оказался на последнем месте рейтинга по количеству «компактного» жилья

Больше всего таких квартир в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, там доля «компактного» жилья составляет 33% от общего количества недвижимости. На втором месте оказалась Пермь, там процент чуть ниже — 30,9%. Далее — Уфа, где доля «микроквартир» ― 29,6%.