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Омск занял последнее место в рейтинге по количеству «компактного» жилья

Омск оказался на последнем месте рейтинга по количеству «компактного» жилья

20 мая 2024, 13:31
Фото: 1MI

Омск занял последнее место в рейтинге по количеству «компактного» жилья

Анализ рынка недвижимости в российских городах-миллионниках провел сервис Циан, оказалось, что в Омске меньше всего «микроквартир».

Сотрудник федеральной компании «Этажи» Александр Иванов рассказал сервису по поиску недвижимости Циан, что при снижении доступности ипотеки, на рынке появляется все больше «микроквартир» — однушек и студий менее 28 квадратных метров.

Больше всего таких квартир в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, там доля «компактного» жилья составляет 33% от общего количества недвижимости. На втором месте оказалась Пермь, там процент чуть ниже — 30,9%. Далее — Уфа, где доля «микроквартир» ― 29,6%.

Меньше всего жилья такого формата оказалось в Омске, здесь апартаменты площадью менее 28 «квадратов» составляют не более 1% от всего рынка.

«Квадрат» за 117 тысяч. Квартиры в омских новостройках за год подорожали почти на 25%
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#Анастасия Баянова#Недвижимость#Омск#Омская область#Квартиры#Квартира#Ипотека#Новости#Недвижимое имущество#Однокомнатная квартира#Рынок недвижимости#Ипотечный кредит#Срок ипотеки
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