Убежища, стройка школы в Серебряном береге и апелляция Куприянова. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Новость № 1. В Омске подписали постановление о создании и поддержании в готовности защитных убежищ
В документе дается описание всех защитных сооружений и объясняется, для каких групп населения они предназначены. Говорится, что на потенциально опасных и оборонных предприятиях необходимо заранее, в мирное время, создавать убежища и укрытия. Количество таких объектов определяется городскими властями.
Новость № 2. Новый подрядчик приступил к строительству скандальной школы в Серебряном береге
Омичи заметили на стройплощадке школы в микрорайоне Серебряный берег оживление. После долгого простоя, с ноября прошлого года, на объекте появилась техника нового подрядчика — компании «Русстрой» из Ингушетии, с которой 11 июня 2024 года заключили контракт стоимостью 1,14 млрд рублей. Информацию о том, что работы возобновились, в своем телеграм-канале подтвердил мэр Сергей Шелест.
Новость № 3. Бывший министр труда Куприянов пытается оспорить арест
Бывший министр труда Омской области Владимир Куприянов подал апелляцию, чтобы обжаловать свой арест. Информация появилась в картотеке судов общей юрисдикции Москвы. Заседание по апелляции назначено на 1 июля. Дело рассмотрит председатель Басманного районного суда Андрей Федин.
Куприянова задержали в начале июня и отправили в СИЗО до 4 августа. Ему предъявили обвинение в получении взятки за общее покровительство.