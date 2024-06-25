Убежища, стройка школы в Серебряном береге и апелляция Куприянова. Омск сегодня

Омичи заметили на стройплощадке школы в микрорайоне Серебряный берег оживление. После долгого простоя, с ноября прошлого года, на объекте появилась техника нового подрядчика — компании «Русстрой» из Ингушетии, с которой 11 июня 2024 года заключили контракт стоимостью 1,14 млрд рублей. Информацию о том, что работы возобновились, в своем телеграм-канале подтвердил мэр Сергей Шелест.