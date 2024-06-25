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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Убежища, стройка школы в Серебряном береге и апелляция Куприянова. Омск сегодня

Убежища, стройка школы в Серебряном береге и апелляция Куприянова. Омск сегодня

25 июня 2024, 14:02
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омске подписали постановление о создании и поддержании в готовности защитных убежищ

В документе дается описание всех защитных сооружений и объясняется, для каких групп населения они предназначены. Говорится, что на потенциально опасных и оборонных предприятиях необходимо заранее, в мирное время, создавать убежища и укрытия. Количество таких объектов определяется городскими властями.

Омичам объяснили, для кого предназначены убежища и куда идти в случае ЧС
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Новость № 2. Новый подрядчик приступил к строительству скандальной школы в Серебряном береге

Омичи заметили на стройплощадке школы в микрорайоне Серебряный берег оживление. После долгого простоя, с ноября прошлого года, на объекте появилась техника нового подрядчика — компании «Русстрой» из Ингушетии, с которой 11 июня 2024 года заключили контракт стоимостью 1,14 млрд рублей. Информацию о том, что работы возобновились, в своем телеграм-канале подтвердил мэр Сергей Шелест.

Строительство школы в Серебряном береге возобновилось после долгих месяцев простоя
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Новость № 3. Бывший министр труда Куприянов пытается оспорить арест

Бывший министр труда Омской области Владимир Куприянов подал апелляцию, чтобы обжаловать свой арест. Информация появилась в картотеке судов общей юрисдикции Москвы. Заседание по апелляции назначено на 1 июля. Дело рассмотрит председатель Басманного районного суда Андрей Федин.

Куприянова задержали в начале июня и отправили в СИЗО до 4 августа. Ему предъявили обвинение в получении взятки за общее покровительство.

Омский экс-министр Куприянов подал апелляцию, чтобы оспорить арест
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