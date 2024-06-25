Омичам объяснили, для кого предназначены убежища и куда идти в случае ЧС

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
И.о. мэра Омска Евгений Фомин подписал постановление «О создании и поддержании в постоянной готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Омска».
В документе дается описание всех защитных сооружений и объясняется, для каких групп населения они предназначены:
В документе указано, что на потенциально опасных и оборонных предприятиях необходимо заранее, в мирное время, создавать убежища и укрытия. Количество таких объектов определяется городскими властями.
Напомним, зампредседателя регионального правительства Алексей Ромахин сообщил, что провел учебно-методические занятия по подготовке населения и спецслужб к действиям на случай угрозы. Ромахин хочет рассказать омичам все, что им нужно знать о действиях в случае ЧС (куда идти и что делать). Подробности в нашем материале ниже.