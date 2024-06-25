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Омичам объяснили, для кого предназначены убежища и куда идти в случае ЧС

25 июня 2024, 06:14
Фото: gorod55.ru
илллюстрация
И. о. мэра Евгений Фомин подписал постановление, где подробно описывается каждое защитное сооружение и их предназначение для разных групп населения (убежища, укрытия, противорадиационные укрытия, быстровозводимые убежища и заглубленные помещения).

И.о. мэра Омска Евгений Фомин подписал постановление «О создании и поддержании в постоянной готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Омска».

В документе дается описание всех защитных сооружений и объясняется, для каких групп населения они предназначены:

  • убежища служат для защиты работников промышленных и военных предприятий от ядерного, химического и обычного оружия в случае выполнения мобилизационного задания. Кроме того, в убежищах можно укрыться при авариях на опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения;
  • укрытия предназначены для сотрудников оборонных предприятий, важных экономических компаний, организаций, выполняющих мобилизационные задания, а также для лежачих больных и их медицинского персонала. В этих укрытиях можно найти защиту от взрывной волны, осколков, обломков строительных конструкций и обрушений высотных зданий;
  • противорадиационные укрытия созданы для защиты сотрудников промышленных и оборонных предприятий, которые работают на них во время чрезвычайных ситуаций. Они также предназначены для укрытия нетранспортабельных больных и медицинского персонала, который за ними ухаживает;
  • быстровозводимые убежища строят в период, когда угроза возрастает, до объявления мобилизации, во время мобилизации или в военное время;
  • во время мобилизации и в военное время для укрытия населения используются заглубленные помещения, такие как подвалы, цокольные этажи зданий, подземные склады, расположенные в торговых и развлекательных центрах, а также подполья и погреба.

В документе указано, что на потенциально опасных и оборонных предприятиях необходимо заранее, в мирное время, создавать убежища и укрытия. Количество таких объектов определяется городскими властями.

Напомним, зампредседателя регионального правительства Алексей Ромахин сообщил, что провел учебно-методические занятия по подготовке населения и спецслужб к действиям на случай угрозы. Ромахин хочет рассказать омичам все, что им нужно знать о действиях в случае ЧС (куда идти и что делать). Подробности в нашем материале ниже.

Без конкретики. Омичам объяснят, что делать и куда идти при возникновении угрозы
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Ядерное оружие#Гражданская оборона#Чрезвычайная ситуация#Укрытие#Промышленные предприятия#Химическое оружие
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