Омичам объяснили, для кого предназначены убежища и куда идти в случае ЧС

Напомним, зампредседателя регионального правительства Алексей Ромахин сообщил, что провел учебно-методические занятия по подготовке населения и спецслужб к действиям на случай угрозы. Ромахин хочет рассказать омичам все, что им нужно знать о действиях в случае ЧС (куда идти и что делать). Подробности в нашем материале ниже.