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Владимир Куприянов

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2024
Теперь большинством: в Омске предложили изменить порядок избрания «Мецената года»
12 ноября, 09:57
Омскому экс-министру Владимиру Куприянову продлили арест еще на два месяца
2 августа, 06:30
Дело омского экс-министра рассмотрит судья, который оштрафовал Google на 28 млрд
29 июля, 06:07
Басманный суд рассмотрит дело о продлении ареста омскому экс-министру Куприянову
29 июля, 05:31
В Омской области замминистра труда назначили Олесю Кайль
Ранее она работала в министерстве на должности руководителя департамента занятости населения.
24 июля, 07:46
Убежища, стройка школы в Серебряном береге и апелляция Куприянова. Омск сегодня
25 июня, 14:02
Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
13 июня, 09:36
Омских депутатов Саханя и Павлова освободили из-под стражи прямо в зале суда
11 июня, 03:21
Депутату Омского горсовета Саханю изберут меру пресечения в Московском суде
9 июня, 05:33
Деньгами и имуществом. Экс-министра труда Омской области обвиняют в получении взятки
7 июня, 09:03
Важно. Задержан зампредседателя омского Горсовета Дмитрий Сахань
6 июня, 06:34
Важно. В Москве задержали самого богатого депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова
6 июня, 06:07
Срочно. В Омске задержали бывшего министра труда Владимира Куприянова
6 июня, 05:45
Зарплаты до 55 тысяч. После смены руководителя в минтруда Омска ищут сотрудников
28 мая, 04:35
В Омске определились с очередным «Меценатом года»
14 марта, 09:00
Теперь окончательно: на выборах омичам будут давать талоны на бесплатный проезд
6 марта, 04:45
Омские депутаты одобрили выдачу талонов за участие в президентских выборах
5 марта, 10:08
2023
Виталий Хоценко поручил создать в Омской области оргкомитет по проведению Года семьи
25 ноября 2023, 08:38
Названы лучшие организации для сотрудников в Омске по версии Минтруда
Победители конкурса среди работодателей вышли на федеральный этап.
15 сентября 2023, 11:24
Омичи присоединятся к реализации инициативных проектов по благоустройству
24 июля 2023, 10:39

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