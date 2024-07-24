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Министр труда

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Июль
В Омской области замминистра труда назначили Олесю Кайль
Ранее она работала в министерстве на должности руководителя департамента занятости населения.
24 июля, 07:46
Соцконтракты работают. В Омской области уровень бедности удалось снизить на 10%
5 июля, 06:13
Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест
4 июля, 11:24
Июнь
Убежища, стройка школы в Серебряном береге и апелляция Куприянова. Омск сегодня
25 июня, 14:02
Бывшего министра труда Омской области отправили под стражу на два месяца
7 июня, 07:09
Срочно. В Омске задержали бывшего министра труда Владимира Куприянова
6 июня, 05:45
Министром труда Омской области назначили Ирину Варнавскую
Ранее она трудилась на должности замминистра на протяжении 12 лет.
4 июня, 09:58
Сентябрь 2023
Названы лучшие организации для сотрудников в Омске по версии Минтруда
Победители конкурса среди работодателей вышли на федеральный этап.
15 сентября 2023, 11:24

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