Строительство школы в Серебряном береге возобновилось после долгих месяцев простоя

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Омичи заметили на стройплощадке школы в микрорайоне Серебряный берег оживление. После долгого простоя, с ноября прошлого года, на объекте появилась техника нового подрядчика — компании «Русстрой» из Ингушетии, с которой 11 июня 2024 года заключили контракт стоимостью 1,14 млрд рублей.
Информацию о том, что работы возобновились, в своем телеграм-канале подтвердил мэр Сергей Шелест.
«Специалистам предстоит обследовать ранее возведенные конструкции здания, в том числе перекрытия и кирпичные стены. Сейчас строители заняты подготовительными работами: решают вопросы с подключением объекта к временному электроснабжению, размещением стройгородка и организацией проезда по площадке», — пояснил глава города.
Напомним, что изначально строительством школы на 1122 места на Красном пути занималась московская компания «Капитал развитие». Однако в ноябре прошлого года ей пришлось приостановить работу из-за разногласий с депстроем. Оказалось, что проектировщик не учел в проектной документации огромный объем демонтажных работ, из-за чего москвичи потратили на них много времени и денег. Оплачивать их заказчик отказался. В середине мая мэрия расторгла контракт с «Капитал развитием»: теперь идут суды.
Ранее Город55 рассказывал, что срок строительства школы в Серебряном береге скорее всего придется продлять. По контракту, «Русстрой» должен сдать объект до конца 2024 года, но уложится в эти сроки навряд ли получится.