Строительство школы в Серебряном береге возобновилось после долгих месяцев простоя

Напомним, что изначально строительством школы на 1122 места на Красном пути занималась московская компания «Капитал развитие». Однако в ноябре прошлого года ей пришлось приостановить работу из-за разногласий с депстроем. Оказалось, что проектировщик не учел в проектной документации огромный объем демонтажных работ, из-за чего москвичи потратили на них много времени и денег. Оплачивать их заказчик отказался. В середине мая мэрия расторгла контракт с «Капитал развитием»: теперь идут суды.