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Стройплощадка школы зимой 2024 года

Строительство школы в Серебряном береге возобновилось после долгих месяцев простоя

25 июня 2024, 07:11
Фото: gorod55.ru
Стройплощадка школы зимой 2024 года

Новый подрядчик приступил к строительству скандальной школы в Серебряном береге

В настоящий момент объект готов только на 30%.

Омичи заметили на стройплощадке школы в микрорайоне Серебряный берег оживление. После долгого простоя, с ноября прошлого года, на объекте появилась техника нового подрядчика — компании «Русстрой» из Ингушетии, с которой 11 июня 2024 года заключили контракт стоимостью 1,14 млрд рублей.

Информацию о том, что работы возобновились, в своем телеграм-канале подтвердил мэр Сергей Шелест.

«Специалистам предстоит обследовать ранее возведенные конструкции здания, в том числе перекрытия и кирпичные стены. Сейчас строители заняты подготовительными работами: решают вопросы с подключением объекта к временному электроснабжению, размещением стройгородка и организацией проезда по площадке», — пояснил глава города.
Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

Напомним, что изначально строительством школы на 1122 места на Красном пути занималась московская компания «Капитал развитие». Однако в ноябре прошлого года ей пришлось приостановить работу из-за разногласий с депстроем. Оказалось, что проектировщик не учел в проектной документации огромный объем демонтажных работ, из-за чего москвичи потратили на них много времени и денег. Оплачивать их заказчик отказался. В середине мая мэрия расторгла контракт с «Капитал развитием»: теперь идут суды.

Ранее Город55 рассказывал, что срок строительства школы в Серебряном береге скорее всего придется продлять. По контракту, «Русстрой» должен сдать объект до конца 2024 года, но уложится в эти сроки навряд ли получится.

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#Юлия Истомина#Общество#Стройка#Омск#Школа#Строительство#Подрядчик#Департамент строительства#Новости#Серебряный берег#Капитал Развитие
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