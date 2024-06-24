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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

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Updated Сегодня, 05:50

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Единороссы победили. В Павлоградском районе Омской области прошли выборы депутатов

24 июня 2024, 05:48
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стали известны итоги выборов в Павлоградском районе Омской области

В омском областном избиркоме подвели итоги дополнительных выборов в Павлоградском районе. Было замещено четыре вакантных депутатских места в Совете Богодуховского поселения. Наибольшее количество голосов получили четыре кандидата от «Единой России».
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Выборы

Сегодня в омском областном избиркоме подвели итоги голосования на дополнительных выборах в Павлоградском районе. Всего было замещено четыре вакантных депутатских места в Совете Богодуховского сельского поселения в Павлоградском районе.

По результатам голосования наибольшее количество голосов получили четыре кандидата от Всероссийской политической партии «Единая Россия»:

  • Екатерина Бондарь — 30 голосов, что составляет 12,15%;
  • Александр Боровской — также 30 голосов, или 12,15%;
  • Юрий Левченко — 117 голосов, или 47,37%;
  • Владимир Поддубный — 62 голоса, или 25,1%.
«Выборы прошли организованно и спокойно. Все возникавшие вопросы решались участниками избирательного процесса в рамках правового поля. Жалобы не поступали. Нарушений законодательства о выборах, которые могли бы повлиять на результаты избирательной кампании, не установлено», — отметил председатель организующей выборы комиссии Владимир Кабачек.

Отметим, что в выборах приняло участие 247 человек, что составляет 38,35% от общего числа избирателей.

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