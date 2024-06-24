Единороссы победили. В Павлоградском районе Омской области прошли выборы депутатов

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Сегодня в омском областном избиркоме подвели итоги голосования на дополнительных выборах в Павлоградском районе. Всего было замещено четыре вакантных депутатских места в Совете Богодуховского сельского поселения в Павлоградском районе.
По результатам голосования наибольшее количество голосов получили четыре кандидата от Всероссийской политической партии «Единая Россия»:
«Выборы прошли организованно и спокойно. Все возникавшие вопросы решались участниками избирательного процесса в рамках правового поля. Жалобы не поступали. Нарушений законодательства о выборах, которые могли бы повлиять на результаты избирательной кампании, не установлено», — отметил председатель организующей выборы комиссии Владимир Кабачек.
Отметим, что в выборах приняло участие 247 человек, что составляет 38,35% от общего числа избирателей.