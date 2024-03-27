1800 рублей на человека: в Омском горсовете отчитались о дополнительных выборах

Из доклада следует, что в общей сложности было потрачено 4,27 млн рублей. Основная часть расходов (3,55 млн рублей, то есть 83%) пришлась на оплату труда членов ТИКа и 11 участковых избирательных комиссий. Еще 374 тысячи рублей — оплата договоров с физическими лицами (водителями, грузчиками, бухгалтерами и др.). Изготовление избирательных бюллетеней обошлось в 28,4 тысяч рублей, другой печатной продукции — еще в 50 тысяч.