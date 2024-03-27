1800 рублей на человека: в Омском горсовете отчитались о дополнительных выборах

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
На очередном пленарном заседании Омского городского Совета депутаты выслушали финансовый отчет о дополнительных январских выборах. Город55 уже писал, что жители одномандатного избирательного округа №34 (это в Ленинском округе) 14 января выбрали нового депутата на место умершего в сентябре Виталия Путинцева, причем на проведение этой процедуры из городского бюджета было выделено 4 млн рублей. Сегодня, 27 марта, глава территориальной избирательной комиссии Лариса Тюшкевич рассказала подробности.
Из доклада следует, что в общей сложности было потрачено 4,27 млн рублей. Основная часть расходов (3,55 млн рублей, то есть 83%) пришлась на оплату труда членов ТИКа и 11 участковых избирательных комиссий. Еще 374 тысячи рублей — оплата договоров с физическими лицами (водителями, грузчиками, бухгалтерами и др.). Изготовление избирательных бюллетеней обошлось в 28,4 тысяч рублей, другой печатной продукции — еще в 50 тысяч.
Развоз бюллетеней по участкам обошелся бюджету в 6 689 рублей, «услуги электросвязи» — в 7 068, техническое обеспечение КОИБов и их развоз по участкам — в 180 тысяч. 8 вывесок стоили по полторы тысячи рублей каждая.
В общей сложности в округе №34 зарегистрированы 20,7 тысяч избирателей. В выборах принял участие в общей сложности 2311 человек. Получается, каждый отданный голос обошелся бюджету примерно в 1800 рублей.
Напомним: на январских дополнительных выборах победу одержал Андрей Горбачев, получивший 68,12% голосов.