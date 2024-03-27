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Published Сегодня, 05:47

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В Омском горсовете отчитались о январских дополнительных выборах

1800 рублей на человека: в Омском горсовете отчитались о дополнительных выборах

27 марта 2024, 05:47
Фото: 1MI

В Омском горсовете отчитались о январских дополнительных выборах

В общей сложности на процедуру было потрачено больше 4 млн рублей.
Сюжет
Выборы

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета депутаты выслушали финансовый отчет о дополнительных январских выборах. Город55 уже писал, что жители одномандатного избирательного округа №34 (это в Ленинском округе) 14 января выбрали нового депутата на место умершего в сентябре Виталия Путинцева, причем на проведение этой процедуры из городского бюджета было выделено 4 млн рублей. Сегодня, 27 марта, глава территориальной избирательной комиссии Лариса Тюшкевич рассказала подробности.

Из доклада следует, что в общей сложности было потрачено 4,27 млн рублей. Основная часть расходов (3,55 млн рублей, то есть 83%) пришлась на оплату труда членов ТИКа и 11 участковых избирательных комиссий. Еще 374 тысячи рублей — оплата договоров с физическими лицами (водителями, грузчиками, бухгалтерами и др.). Изготовление избирательных бюллетеней обошлось в 28,4 тысяч рублей, другой печатной продукции — еще в 50 тысяч.

Развоз бюллетеней по участкам обошелся бюджету в 6 689 рублей, «услуги электросвязи» — в 7 068, техническое обеспечение КОИБов и их развоз по участкам — в 180 тысяч. 8 вывесок стоили по полторы тысячи рублей каждая.

В общей сложности в округе №34 зарегистрированы 20,7 тысяч избирателей. В выборах принял участие в общей сложности 2311 человек. Получается, каждый отданный голос обошелся бюджету примерно в 1800 рублей.

Напомним: на январских дополнительных выборах победу одержал Андрей Горбачев, получивший 68,12% голосов.

Омские депутаты одобрили дату дополнительных выборов в Горсовет
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#Омск#Выборы#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд
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