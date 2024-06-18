Омский городской Совет назначил дату дополнительных выборов

Отметим, что здесь не было предмета для дискуссии. Согласно закону, выборы следует провести не позже чем через год после того, как освободились мандаты. Константин Кочанов сложил полномочия в конце декабря (он ушел на СВО, а источники Города55 сообщали об интересах к нему со стороны правоохранительных органов), Ирина Ковалева сделала это в мае «по личным мотивам». Единый день голосования — всегда приоритетная дата для выборов, если нет каких-то особых обстоятельств. При этом назначать выборы следует не раньше, чем за 90 и не позже, чем за 80 дней до голосования. До 8 сентября осталось как раз 80 дней с небольшим.