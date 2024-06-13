Омичка выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Уроженка Омска Ольга Петерсен выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге. Издание Bild сообщило, что кандидат набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух.
Петерсен пошла на выборы от партии «Альтернатива для Германии». Bild поясняет, что кандидат находится за пределами страны, так как опасается, что немецкие власти могут забрать у нее трех несовершеннолетних детей. Ранее в школе возникли проблемы из-за «необычного поведения» детей Ольги Петерсен, подробности не сообщаются. Вопросом занялся Отдел по делам молодежи.
«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой. Без своих детей я больше не вижу смысла жизни. Если это будет гарантировано, я, конечно, буду готова работать», — рассказала Петерсен журналистам.