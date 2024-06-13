Омичка выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге

Петерсен пошла на выборы от партии «Альтернатива для Германии». Bild поясняет, что кандидат находится за пределами страны, так как опасается, что немецкие власти могут забрать у нее трех несовершеннолетних детей. Ранее в школе возникли проблемы из-за «необычного поведения» детей Ольги Петерсен, подробности не сообщаются. Вопросом занялся Отдел по делам молодежи.