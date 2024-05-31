На президентские выборы 2024 года Омская область потратила почти полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Центральная избирательная комиссия РФ представила отчет о тратах на президентские выборы 2024 года. Согласно документу, на проведение выборов во всех регионах страны из федерального бюджета было выделено 28,8 млрд рублей.
Омская область потратила на выборы 477,7 млн рублей, 415 из них ушло на работу участковых избирательных комиссий.
Наименьшие траты зафиксированы в Еврейской автономной области, там выборы обошлись в 48,2 млн рублей, из них 37 было выделено на работу комиссий. Больше всего средств потратили в Московской области — 1 млрд 152 млн рублей, включая расходы на избирательные комиссии (1 млрд 40 млн).
Напомним, что в этом году выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта, Владимир Путин набрал 87,28% голосов.