На президентские выборы 2024 года Омская область потратила почти полмиллиарда рублей

Наименьшие траты зафиксированы в Еврейской автономной области, там выборы обошлись в 48,2 млн рублей, из них 37 было выделено на работу комиссий. Больше всего средств потратили в Московской области — 1 млрд 152 млн рублей, включая расходы на избирательные комиссии (1 млрд 40 млн).