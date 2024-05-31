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Омская область потратила почти полмиллиарда рублей на выборы президента

На президентские выборы 2024 года Омская область потратила почти полмиллиарда рублей

31 мая 2024, 13:13
Фото: 1MI

Омская область потратила почти полмиллиарда рублей на выборы президента

Стало известно, сколько регионы России потратили на выборы президента, о расходах отчиталась Центральная избирательная комиссия РФ.

Центральная избирательная комиссия РФ представила отчет о тратах на президентские выборы 2024 года. Согласно документу, на проведение выборов во всех регионах страны из федерального бюджета было выделено 28,8 млрд рублей.

Омская область потратила на выборы 477,7 млн рублей, 415 из них ушло на работу участковых избирательных комиссий.

Наименьшие траты зафиксированы в Еврейской автономной области, там выборы обошлись в 48,2 млн рублей, из них 37 было выделено на работу комиссий. Больше всего средств потратили в Московской области — 1 млрд 152 млн рублей, включая расходы на избирательные комиссии (1 млрд 40 млн).

Напомним, что в этом году выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта, Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Выборы президента#Выборы президента РФ#Новости#Итоги выборов#Выборы президента России#Президентские выборы
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