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Выборы в горсовет

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2024
Пока досрочно. В Омске стартовали выборы на вакантные депутатские места в Горсовет
28 августа, 04:54
Единороссы победили. В Павлоградском районе Омской области прошли выборы депутатов
24 июня, 05:48
Омский городской Совет назначил дату дополнительных выборов
18 июня, 05:04
2022
В Омске напечатали 900 тысяч бюллетеней для голосования на выборах в горсовет
Типографии напечатали огромное количество бланков, вес которых составил около 5 тонн.
30 августа 2022, 03:37
Победивший Тетянникова на праймериз в Омске кандидат не пойдет на выборы
Юрий Тетянников был фаворитом на 14-м округе, но его обошел малоизвестный политик Алексей Половников. Теперь и он сошел с дистанции.
5 июля 2022, 15:28

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