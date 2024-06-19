Экс-директора омского цирка обвиняют в присвоении и растрате 4,5 млн рублей

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора омского цирка Елены Агафоновой. 52-летнюю фигурантку обвинили в превышении полномочий, присвоении средств и растрате.
Выяснилось, что Агафонова незаконно заключила договоры аренды автомобилей, которые принадлежали ей и ее супругу. Обвиняемая также подписывала контракты на оказание рекламных услуг, которые не имели какой-либо целесообразности.
Следователи установили, что директор фиктивно устроила на работу двух человек, один из которых являлся бывшим мужем Агафоновой. Фактически сотрудники не выполняли обязанности дворника и инженера. Зарплатой работников директор распоряжалась по своему усмотрению.
В итоге цирку был причинен ущерб в размере около 4,5 млн рублей. Уголовное дело передали в Куйбышевский районный суд.
Елена Агафонова руководила омским цирком с 2010 года. На этом посту она проработала 11 лет.