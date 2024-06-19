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Экс-директора омского цирка обвиняют в присвоении и растрате 4,5 млн рублей

Экс-директора омского цирка обвиняют в присвоении и растрате 4,5 млн рублей

19 июня 2024, 09:37
Фото: gorod55.ru
Елена Агафонова заключала незаконные договоры на аренду транспорта, а также фиктивно устроила на работу бывшего супруга.

В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора омского цирка Елены Агафоновой. 52-летнюю фигурантку обвинили в превышении полномочий, присвоении средств и растрате.

Выяснилось, что Агафонова незаконно заключила договоры аренды автомобилей, которые принадлежали ей и ее супругу. Обвиняемая также подписывала контракты на оказание рекламных услуг, которые не имели какой-либо целесообразности.

Следователи установили, что директор фиктивно устроила на работу двух человек, один из которых являлся бывшим мужем Агафоновой. Фактически сотрудники не выполняли обязанности дворника и инженера. Зарплатой работников директор распоряжалась по своему усмотрению.

В итоге цирку был причинен ущерб в размере около 4,5 млн рублей. Уголовное дело передали в Куйбышевский районный суд.

Елена Агафонова руководила омским цирком с 2010 года. На этом посту она проработала 11 лет.

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#Евгений Игишев#Омск#Суд#Мошенничество#Аренда#Уголовное дело#Коррупция#Деньги#Закон#Растрата#Присвоение#Ущерб#Следствие#Фиктивное трудоустройство
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