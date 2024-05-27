Реальный срок. Омский суд наказал главу «Строймеханизации» за кражу 35 млн рублей

Выяснилось, что в апреле 2020 года обвиняемый заключил договор с предприятием на монтаж трубопровода, который должна была выполнить его фирма. Позже он привлек к работе субподрядную организацию. Однако после завершения работ и получения оплаты от заказчика он не оплатил договор субподряда, нанеся ущерб организации на сумму более 35 млн рублей.