Реальный срок. Омский суд наказал главу «Строймеханизации» за кражу 35 млн рублей

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что суд вынес приговор в отношении руководителя ООО «Строймеханизация» по уголовному делу о мошенничестве. Его признали виновным по части 7 статьи 159 УК РФ (мошенничество, связанное с невыполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности в крупном размере).
Выяснилось, что в апреле 2020 года обвиняемый заключил договор с предприятием на монтаж трубопровода, который должна была выполнить его фирма. Позже он привлек к работе субподрядную организацию. Однако после завершения работ и получения оплаты от заказчика он не оплатил договор субподряда, нанеся ущерб организации на сумму более 35 млн рублей.
В результате судебного разбирательства суд вынес приговор: четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сразу после того, как приговор был зачитан, подсудимого взяли под стражу прямо в зале суда. Иск потерпевшей организации было решено рассматривать в рамках гражданского судопроизводства.