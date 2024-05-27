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Реальный срок. Омский суд наказал главу «Строймеханизации» за кражу 35 млн рублей

27 мая 2024, 03:09
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске осудили руководителя «Строймеханизации» за мошенничество и кражу 35 млн

В апреле 2020 года обвиняемый договорился с предприятием на монтаж трубопровода, который должна была выполнить его фирма. Для работы он привлек субподрядную организацию, но не оплатил договор субподряда после получения оплаты от заказчика, нанеся организации ущерб на сумму более 35 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что суд вынес приговор в отношении руководителя ООО «Строймеханизация» по уголовному делу о мошенничестве. Его признали виновным по части 7 статьи 159 УК РФ (мошенничество, связанное с невыполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности в крупном размере).

Выяснилось, что в апреле 2020 года обвиняемый заключил договор с предприятием на монтаж трубопровода, который должна была выполнить его фирма. Позже он привлек к работе субподрядную организацию. Однако после завершения работ и получения оплаты от заказчика он не оплатил договор субподряда, нанеся ущерб организации на сумму более 35 млн рублей.

В результате судебного разбирательства суд вынес приговор: четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сразу после того, как приговор был зачитан, подсудимого взяли под стражу прямо в зале суда. Иск потерпевшей организации было решено рассматривать в рамках гражданского судопроизводства.

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