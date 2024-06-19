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Присвоение

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2024
Экс-директора омского цирка обвиняют в присвоении и растрате 4,5 млн рублей
19 июня, 09:37
Присвоены 1,4 млн рублей. Экс-главбух двух детсадов Омска предстанет перед судом
Обвиняемая, пользуясь своими полномочиями, регулярно перечисляла на свой счет деньги учреждения.
25 апреля, 10:38
2023
Экс-глава омской почты получила условный срок за присвоение имущества на 140 тысяч
Она должна выплатить сумму ущерба, нанесенного работодателю.
18 августа 2023, 04:54
В Омске бухгалтер-кассир в течение четырех лет тратила деньги дачников
Она так и не признала вину.
3 августа 2023, 04:00
2022
Мимо кассы. Омский продавец полгода присваивал выручку магазина бытовой техники
Мужчине грозит тюрьма вплоть до 10 лет.
24 октября 2022, 05:56

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