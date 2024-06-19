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Растрата

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2024
Экс-директора омского цирка обвиняют в присвоении и растрате 4,5 млн рублей
19 июня, 09:37
2023
В Омске вынесли приговор экс-начальнику депо, продавшему вагоны ОАО «РЖД»
За имущество компании он выручил больше 250 тыс рублей.
22 сентября 2023, 03:54
В Омске бухгалтер-кассир в течение четырех лет тратила деньги дачников
Она так и не признала вину.
3 августа 2023, 04:00
Экс-глава волейбольного клуба «Омичка» заплатит штраф за растрату полученной субсидии
23 июня 2023, 11:46
Скостили на год. В Омске экс-худруку «Пятого театра» Гриншпуну смягчили приговор
13 июня 2023, 06:53
В Омске экс-начальник вагонного депо попался на продаже колесных пар
По информации транспортной прокуратуры, ущерб превысил 250 тысяч рублей.
3 февраля 2023, 02:51
2022
Сотрудница администрации в Омской области растратила 800 тысяч рублей на цветы
Бухгалтер районной администрации заключала фиктивные договоры на поставку цветов, а деньги присваивала.
15 сентября 2022, 10:15

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