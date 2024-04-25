Присвоены 1,4 млн рублей. Экс-главбух двух детсадов Омска предстанет перед судом

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Как сообщили в пресс-службе областной Прокуратуры, Октябрьский районный суд принял к рассмотрению дело 39-летнего главного бухгалтера, работавшей в двух детских садах Омска. По информации прокуратуры, женщина обвиняется в присвоении с использованием должностного положения в особо крупном размере.
Ущерб от действий женщины превысил сумму 1,4 миллиона рублей: в течение двух лет женщина пользовалась своим доступом к счетам учреждений и даже убедила двух сотрудниц дошкольного учреждения «помочь» ей: женщины регулярно обналичивали перечисленные им деньги, после чего отдавали их обвиняемой. Кроме того, женщина нарушила порядок отчислений в налоговую службу и пенсионный фонд.
Обнаружит махинации удалось заведующей одного из детсадов — она и обратилась в полицию, после чего обвиняемая постаралась уничтожить все улики. От сотрудничества со следствием женщина также отказалась.
Напомним, ранее Город55 сообщал о передаче в суд и другого уголовного дела: 42-летний водитель автобуса, наехавший на пассажирку, может отправиться в колонию на срок до 2-х лет.