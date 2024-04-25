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иллюстрация

Присвоены 1,4 млн рублей. Экс-главбух двух детсадов Омска предстанет перед судом

25 апреля 2024, 10:38
Фото: 1MI
иллюстрация

В суд передали дело главбуха, присвоившего деньги двух детских садов Омска

Обвиняемая, пользуясь своими полномочиями, регулярно перечисляла на свой счет деньги учреждения.

Как сообщили в пресс-службе областной Прокуратуры, Октябрьский районный суд принял к рассмотрению дело 39-летнего главного бухгалтера, работавшей в двух детских садах Омска. По информации прокуратуры, женщина обвиняется в присвоении с использованием должностного положения в особо крупном размере.

Ущерб от действий женщины превысил сумму 1,4 миллиона рублей: в течение двух лет женщина пользовалась своим доступом к счетам учреждений и даже убедила двух сотрудниц дошкольного учреждения «помочь» ей: женщины регулярно обналичивали перечисленные им деньги, после чего отдавали их обвиняемой. Кроме того, женщина нарушила порядок отчислений в налоговую службу и пенсионный фонд.

Обнаружит махинации удалось заведующей одного из детсадов — она и обратилась в полицию, после чего обвиняемая постаралась уничтожить все улики. От сотрудничества со следствием женщина также отказалась.

Напомним, ранее Город55 сообщал о передаче в суд и другого уголовного дела: 42-летний водитель автобуса, наехавший на пассажирку, может отправиться в колонию на срок до 2-х лет.

В Омске водитель автобуса пойдет под суд за наезд на пожилую пассажирку
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