Присвоены 1,4 млн рублей. Экс-главбух двух детсадов Омска предстанет перед судом

Ущерб от действий женщины превысил сумму 1,4 миллиона рублей: в течение двух лет женщина пользовалась своим доступом к счетам учреждений и даже убедила двух сотрудниц дошкольного учреждения «помочь» ей: женщины регулярно обналичивали перечисленные им деньги, после чего отдавали их обвиняемой. Кроме того, женщина нарушила порядок отчислений в налоговую службу и пенсионный фонд.