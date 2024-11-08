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2024
Трехмерный город. На картах Омска появились здания и памятники в 3D
8 ноября, 02:48
Омск в «цифре»
14 июня, 09:17
Поджигатель будок, новые правила в такси и долгожданное потепление. Омск сегодня
14 марта, 14:38
Изменения неминуемы. Стало известно о продаже российского Яндекса
Сделка о продаже будет проходить в течение нескольких месяцев и головная компания должна к лету сменить название.
5 февраля, 09:10
2023
Накануне 8 Марта Омск встал в 8-балльные пробки
Сегодня во многих организациях сокращенный предпраздничный рабочий день, поэтому и пробки на дорогах начались также раньше.
7 марта 2023, 11:38

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