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Госстройнадзор

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2024
В Омске вновь возбудили дело из-за проблемного долгостроя на Перелета
18 октября, 12:13
Больше не заместитель. Начальником Госстройнадзора Омской области стал Ильшат Чанышев
18 июня, 13:11
Омск в «цифре»
14 июня, 09:17
Привлекут к ответственности. «Эталон» затянул со строительством домов в Омске
30 мая, 10:50
Штраф в полмиллиона. Экс-главу омского Госстройнадзора осудили за взятку бетоном
16 мая, 07:31
Никакой тюрьмы. Управляющий фирмы из Омска выплатит семье погибшего подростка 1 млн
26 марта, 05:30
Зарплаты до 62 тысяч. В омском Госстройнадзоре набирают сотрудников
9 марта, 03:04
Неоднократные предостережения. Трех омских застройщиков «отлучили» от денег дольщиков
5 марта, 05:48
2023
Госстройнадзор Омской области возглавил земляк Виталия Хоценко
1 ноября 2023, 11:56
В Госстройнадзоре Омской области появилась должность первого заместителя начальника
9 октября 2023, 11:49
В Омске будут судить главу Госстройнадзора Скоробогатько по уголовному делу о взятке
11 сентября 2023, 08:29
Застройщик микрорайона «Садовый» добился через суд уменьшения штрафа за просрочку
23 августа 2023, 08:03
В Омске начальника госстройнадзора Скоробогатько исключили из нескольких комиссий
13 мая 2023, 03:53
Глава омского Госстройнадзора Скоробогатько не прошел согласование у Хоценко
21 апреля 2023, 13:10

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