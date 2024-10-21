gorod55.ru
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МТС

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2024
Количество уникальных пользователей из Омска на платформе NUUM выросло на 62%
21 октября, 05:46
«Умная» связь. Абонентам МТС стали доступны телефонные звонки на умных колонках
5 сентября, 11:03
Названы продукты, которые спасут омичей от частых переломов костей
14 августа, 11:20
МТС запустит крупнейшую в Сибири облачную IoT-платформу для учета электроэнергии
12 июля, 09:51
Сразу 10 районов. МТС расширила зону покрытия LTE-сети в Омской области
Высокоскоростной мобильный интернет, голосовая связь и неограниченные цифровые возможности появились даже в небольших населенных пунктах.
19 июня, 05:00
Омск в «цифре»
14 июня, 09:17
В лето — со связью. МТС провела высокоскоростную сеть 4G в Чернолучье Омской области
11 июня, 05:27
ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения тарифов
Федеральная антимонопольная служба считает, что оператор связи необоснованно поднял стоимость услуг.
22 мая, 14:10
«Удав» в октагоне. На турнире омского бойца Шлеменко выступит Алексей Олейник
Ветеран ММА, победивший в 61-м поединке, войдет в октагон SFC 10.
24 апреля, 11:56
Салоны МТС открыли двери для клиентов с домашними животными
В МТС рассказали о внедрении pet-friendly концепции в своих розничных магазинах. Теперь клиенты смогут посещать магазины МТС со своими домашними питомцами.
17 апреля, 08:28
Сергей Шелест объявил о смене адреса официального сайта мэрии Омска
29 февраля, 07:35
2023
Смерть омича от бешенства, приговор экс-замминистра Степановой, скандал с МТС
19 ноября 2023, 10:14
Ненадежный МТС, камеры в школьном туалете и увеличение пенсий. Омск сегодня
17 ноября 2023, 14:32
Легко не отделаются. Утечкой данных клиентов МТС займется следственный комитет
17 ноября 2023, 13:19
Продавали сим-карты. В МТС отреагировали на утечку паспортных данных клиентов в Омске
17 ноября 2023, 11:56
Будут ли в Омской области перебои связи?
В компании рассказали, что работают над устранением проблем.
28 июня 2023, 15:11
На страже безопасности. МТС установила новые камеры видеонаблюдения в Омске
24 марта 2023, 06:53

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