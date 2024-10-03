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Ростех

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Октябрь
В омской «дочке» «Ростеха» поменялось руководство
3 октября, 05:26
Сентябрь
Виталий Хоценко обсудил с гендиректором ОДК выпуск новых авиадвигателей в Омске
15 сентября, 05:22
Июнь
Омск в «цифре»
14 июня, 09:17
«Ростех» займется подготовкой специалистов-омичей для авиационных предприятий
Соглашение о сотрудничестве в обучении специализированного персонала глава Омской области и ГК «Ростех» заключили на ПМЭФ-2024.
6 июня, 07:19
Декабрь 2023
Хоценко обсудил с главой «Ростеха» промышленный потенциал Омской области
Один из основных вопросов — выполнение омскими предприятиями гособоронзаказа.
5 декабря 2023, 06:50

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