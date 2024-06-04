«Вернуть бетонные остановки?». В Омске вандалы обстреляли еще одну остановку

Напомним, что в конце мая вандал расстрелял стекло в одной из теплых остановок города. На камерах видеонаблюдения видно, как молодые люди сначала просто баловались с оружием. Однако позже между ними возник конфликт. Двое из компании спрятались внутри, а третий пытался туда попасть, угрожая им через стекло. Через несколько секунд угрозы стали реальностью: стекло остановки покрылось трещинами. После этого молодые люди поспешно скрылись с места происшествия.