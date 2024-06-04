«Вернуть бетонные остановки?». В Омске вандалы обстреляли еще одну остановку

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Накануне в Омске на площади Победы произошел очередной инцидент со стрельбой по остановке общественного транспорта. Предполагается, что вандал выстрелил из пневматического оружия. К счастью, никто не пострадал.
Сегодня мэр города Сергей Шелест продемонстрировал фотографии поврежденной остановки и призвал руководство омской полиции уделить внимание этому происшествию.
«Какой-то неумный человек разгромил остановку на площади Победы. Не знаю, на каком языке просить и уговаривать некоторых граждан не портить городское имущество. А может, надо вернуться к практике металлических, бетонных остановочных павильонов? Это легко устроить, некрасиво, зато вполне надежно, — написал в своем телеграм-канале мэр.
Напомним, что в конце мая вандал расстрелял стекло в одной из теплых остановок города. На камерах видеонаблюдения видно, как молодые люди сначала просто баловались с оружием. Однако позже между ними возник конфликт. Двое из компании спрятались внутри, а третий пытался туда попасть, угрожая им через стекло. Через несколько секунд угрозы стали реальностью: стекло остановки покрылось трещинами. После этого молодые люди поспешно скрылись с места происшествия.