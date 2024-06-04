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Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

иллюстрация

«Вернуть бетонные остановки?». В Омске вандалы обстреляли еще одну остановку

4 июня 2024, 04:08
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске на площади Победы вандалы обстреляли и разгромили еще одну остановку

Сергей Шелест рассказал, что накануне на площади Победы разгромили остановку. По предварительным данным, стреляли из пневматического оружия. К счастью, обошлось без пострадавших. Мэр призвал руководство местной полиции обратить внимание это на происшествие.

Накануне в Омске на площади Победы произошел очередной инцидент со стрельбой по остановке общественного транспорта. Предполагается, что вандал выстрелил из пневматического оружия. К счастью, никто не пострадал.

Сегодня мэр города Сергей Шелест продемонстрировал фотографии поврежденной остановки и призвал руководство омской полиции уделить внимание этому происшествию.

«Какой-то неумный человек разгромил остановку на площади Победы. Не знаю, на каком языке просить и уговаривать некоторых граждан не портить городское имущество. А может, надо вернуться к практике металлических, бетонных остановочных павильонов? Это легко устроить, некрасиво, зато вполне надежно, — написал в своем телеграм-канале мэр.
остановка на площади Победыостановка на площади Победы
остановка на площади Победы
Фото: тг-канал Сергея Шелеста

Напомним, что в конце мая вандал расстрелял стекло в одной из теплых остановок города. На камерах видеонаблюдения видно, как молодые люди сначала просто баловались с оружием. Однако позже между ними возник конфликт. Двое из компании спрятались внутри, а третий пытался туда попасть, угрожая им через стекло. Через несколько секунд угрозы стали реальностью: стекло остановки покрылось трещинами. После этого молодые люди поспешно скрылись с места происшествия.

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