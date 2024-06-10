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место ДТП

Не дождался скорой. В Ленинском округе пожилой омич съехал в кювет и умер в машине

10 июня 2024, 06:54
Фото: УМВД России по Омской области
место ДТП

В Ленинском округе 69-летний омич съехал в кювет и погиб, не дождавшись скорой

В омской полиции сообщили, что 69-летний водитель погиб сегодня утром в ДТП в Ленинском округе. Пенсионер съехал в кювет на улице Луговой рядом с домом № 30 и погиб на месте до приезда скорой помощи.

В омской полиции сообщили, что сегодня около 6 часов утра в Ленинском округе в ДТП скончался 69-летний пенсионер.

Оказалось, что водитель иномарки Geely съехал в кювет на улице Луговой рядом с домом № 30. К сожалению, пожилой мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования.

место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: УМВД России по Омской области

Ранее Город55 рассказывал о массовом ДТП на пересечении улиц Масленникова и Жукова, где водитель Hyundai не соблюдал дистанцию и врезался в «Волгу». После столкновения «Волга» выехала на встречку и столкнулась с другой иномаркой, а затем сбила светофорный столб. В результате аварии пассажиру Hyundai потребовалась медпомощь.

Не выдержал дистанцию. Омичка пострадала в массовом ДТП в центре города
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