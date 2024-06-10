Не дождался скорой. В Ленинском округе пожилой омич съехал в кювет и умер в машине

Ранее Город55 рассказывал о массовом ДТП на пересечении улиц Масленникова и Жукова, где водитель Hyundai не соблюдал дистанцию и врезался в «Волгу». После столкновения «Волга» выехала на встречку и столкнулась с другой иномаркой, а затем сбила светофорный столб. В результате аварии пассажиру Hyundai потребовалась медпомощь.