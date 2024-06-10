Не дождался скорой. В Ленинском округе пожилой омич съехал в кювет и умер в машине

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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В омской полиции сообщили, что сегодня около 6 часов утра в Ленинском округе в ДТП скончался 69-летний пенсионер.
Оказалось, что водитель иномарки Geely съехал в кювет на улице Луговой рядом с домом № 30. К сожалению, пожилой мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования.
Ранее Город55 рассказывал о массовом ДТП на пересечении улиц Масленникова и Жукова, где водитель Hyundai не соблюдал дистанцию и врезался в «Волгу». После столкновения «Волга» выехала на встречку и столкнулась с другой иномаркой, а затем сбила светофорный столб. В результате аварии пассажиру Hyundai потребовалась медпомощь.