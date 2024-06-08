Ночные «гонки». В Омске полицейские устроили погоню за мотоциклистом без прав

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В омской полиции рассказали, что ночью в Ленинском округе сотрудники Госавтоинспекции преследовали 29-летнего мотоциклиста без прав.
Оказалось, что мужчина не остановился по требованию сотрудников, а, наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться. Однако на улице Братской его остановили два экипажа ДПС. Теперь за управление мотоциклом без прав он получит штраф от 5 до 15 тысяч рублей (по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).
Помимо этого, мотоциклист неоднократно нарушал ПДД, создавая опасные ситуации на дороге, когда пытался скрыться от полицейских. В итоге возбуждено сразу несколько административных дел за нарушение ПДД:
Мотоцикл нарушителя был отправлен на спецстоянку.