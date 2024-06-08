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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

иллюстрация

Ночные «гонки». В Омске полицейские устроили погоню за мотоциклистом без прав

8 июня 2024, 11:59
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Ночью в Омске полиция устроила погоню за мотоциклистом без прав

Ночью в Ленинском округе сотрудники полиции преследовали 29-летнего мотоциклиста. Мужчина не выполнил требование полицейских остановиться, а, наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться от них.

В омской полиции рассказали, что ночью в Ленинском округе сотрудники Госавтоинспекции преследовали 29-летнего мотоциклиста без прав.

Оказалось, что мужчина не остановился по требованию сотрудников, а, наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться. Однако на улице Братской его остановили два экипажа ДПС. Теперь за управление мотоциклом без прав он получит штраф от 5 до 15 тысяч рублей (по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

преследование мотоциклиста
Видео: УМВД России по Омской области

Помимо этого, мотоциклист неоднократно нарушал ПДД, создавая опасные ситуации на дороге, когда пытался скрыться от полицейских. В итоге возбуждено сразу несколько административных дел за нарушение ПДД:

  • выезд на полосу встречного движения;
  • несоблюдение требований дорожных знаков и разметки;
  • невыполнение требования об остановке;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • непредоставление преимущества авто с включенными спецсигналами;
  • отсутствие страховки, управление незарегистрированным мотоциклом;
  • нарушение правил проезда перекрестков.

Мотоцикл нарушителя был отправлен на спецстоянку.

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