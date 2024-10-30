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Кювет

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Октябрь
Поездка закончилась госпитализацией. В Омской области машина съехала в кювет
В Омской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое молодых людей получили травмы и были срочно госпитализированы.
30 октября, 08:47
Июль
Пострадали трое. Молодой омич не справился с управлением автомобилем и улетел в кювет
Омские полицейские проводят проверку после ДТП на автодороге Омск-Муромцево, в котором пострадали три человека.
9 июля, 10:52
Двое погибли на месте. Под Омском иномарка вылетела с дороги и перевернулась
1 июля, 03:01
Июнь
В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень-Омск погибли 3 человека
Большегруз, выехавший на «встречку», стал причиной гибели трех человек, в том числе и ребенка.
16 июня, 03:00
Не дождался скорой. В Ленинском округе пожилой омич съехал в кювет и умер в машине
10 июня, 06:54
Февраль
Погиб пассажир. На трассе под Омском перевернулась фура
Личность погибшего мужчины пока неизвестна.
13 февраля, 03:32

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