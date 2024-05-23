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место ДТП

Отделался переломами. В омских Нефтяниках иномарка влетела в 17-летнего мотоциклиста

23 мая 2024, 07:46
Фото: Госавтоинспекция Омской области
место ДТП

В Омске в районе Нефтяников иномарка влетела в 17-летнего мотоциклиста

ДТП случилось на улице Химиков: 40-летняя омичка за рулем Toyota Yaris не уступила дорогу мотоциклу. 17-летний мотоциклист был госпитализирован с различными травмами, в том числе переломами.

Накануне в Советском округе произошло ДТП, в результате которого пострадал 17-летний подросток. По данным Госавтоинспекции, молодой человек был доставлен в больницу с различными травмами, включая переломы.

место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Как выяснилось, 40-летняя омичка за рулем иномарки Toyota Yaris ехала по улице Химиков от Комбинатской улицы. На перекрестке с проспектом Менделеева она не уступила дорогу мотоциклу Bajaj Boxer, двигавшемуся во встречном направлении, и влетела в него.

За рулем мотоцикла находился 17-летний молодой человек, который имеет все необходимые документы для управления транспортным средством. В том числе его мотоцикл зарегистрирован в соответствии с законодательством. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего.

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