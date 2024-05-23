Отделался переломами. В омских Нефтяниках иномарка влетела в 17-летнего мотоциклиста

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Накануне в Советском округе произошло ДТП, в результате которого пострадал 17-летний подросток. По данным Госавтоинспекции, молодой человек был доставлен в больницу с различными травмами, включая переломы.
Как выяснилось, 40-летняя омичка за рулем иномарки Toyota Yaris ехала по улице Химиков от Комбинатской улицы. На перекрестке с проспектом Менделеева она не уступила дорогу мотоциклу Bajaj Boxer, двигавшемуся во встречном направлении, и влетела в него.
За рулем мотоцикла находился 17-летний молодой человек, который имеет все необходимые документы для управления транспортным средством. В том числе его мотоцикл зарегистрирован в соответствии с законодательством. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего.