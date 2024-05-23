Отделался переломами. В омских Нефтяниках иномарка влетела в 17-летнего мотоциклиста

За рулем мотоцикла находился 17-летний молодой человек, который имеет все необходимые документы для управления транспортным средством. В том числе его мотоцикл зарегистрирован в соответствии с законодательством. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего.