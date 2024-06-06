Безупречные экзамены, задержание экс-министра и мощный ливень. Омск сегодня

Сегодня стали известны результаты первых экзаменов ЕГЭ — литературы, химии и географии. В Омской области пять человек получили 100 баллов по химии, девять — по литературе и один — по географии. Также увеличилось число выпускников, получивших высокие баллы (более 80). Этим ребятам губернатор Виталий Хоценко пообещал выплатить стипендию, если они решат поступать в омские вузы.