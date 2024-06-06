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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

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Безупречные экзамены, задержание экс-министра и мощный ливень. Омск сегодня

6 июня 2024, 14:31
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. 15 школьников из Омска сдали на 100 баллов ЕГЭ по литературе, химии и географии

Сегодня стали известны результаты первых экзаменов ЕГЭ — литературы, химии и географии. В Омской области пять человек получили 100 баллов по химии, девять — по литературе и один — по географии. Также увеличилось число выпускников, получивших высокие баллы (более 80). Этим ребятам губернатор Виталий Хоценко пообещал выплатить стипендию, если они решат поступать в омские вузы.

Им обещают стипендии. Пятнадцать омских выпускников уже сдали ЕГЭ на 100 баллов
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Новость №2. Экс-министра труда Куприянова задержали и этапировали в Москву

Бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова задержали сотрудники правоохранительных органов и этапировали в Москву. На него завели уголовное дело. По информации Города55, вчера чиновника вели в наручниках под конвоем из шести человек в омском аэропорту. Как стало известно позже, задержание связано с периодом работы в команде экс-губернатора Александра Буркова.

В Омске задержали бывшего министра труда Владимира Куприянова
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Новость №3. В Омске прошел сильный ливень, затопивший улицы

Во второй половине дня Омск накрыл мощный ливень, вчера такое изменение погоды прогнозировали синоптики Обь-Иртышского УГМС. Обильные осадки заметили жители разных районов города. Наиболее сильно от дождевой воды пострадали улицы Туполева, Дмитриева, Малиновского, 2-я Кольцевая, Ленина и другие. Сейчас на затопленных участках работают бригады УДХБ.

Прогнозы оправдались. Омск накрыл мощный дождь и ветер
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