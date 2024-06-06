Безупречные экзамены, задержание экс-министра и мощный ливень. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Новость №1. 15 школьников из Омска сдали на 100 баллов ЕГЭ по литературе, химии и географии
Сегодня стали известны результаты первых экзаменов ЕГЭ — литературы, химии и географии. В Омской области пять человек получили 100 баллов по химии, девять — по литературе и один — по географии. Также увеличилось число выпускников, получивших высокие баллы (более 80). Этим ребятам губернатор Виталий Хоценко пообещал выплатить стипендию, если они решат поступать в омские вузы.
Новость №2. Экс-министра труда Куприянова задержали и этапировали в Москву
Бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова задержали сотрудники правоохранительных органов и этапировали в Москву. На него завели уголовное дело. По информации Города55, вчера чиновника вели в наручниках под конвоем из шести человек в омском аэропорту. Как стало известно позже, задержание связано с периодом работы в команде экс-губернатора Александра Буркова.
Новость №3. В Омске прошел сильный ливень, затопивший улицы
Во второй половине дня Омск накрыл мощный ливень, вчера такое изменение погоды прогнозировали синоптики Обь-Иртышского УГМС. Обильные осадки заметили жители разных районов города. Наиболее сильно от дождевой воды пострадали улицы Туполева, Дмитриева, Малиновского, 2-я Кольцевая, Ленина и другие. Сейчас на затопленных участках работают бригады УДХБ.