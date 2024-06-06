gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

ЕГЭ

Им обещают стипендии. Пятнадцать омских выпускников уже сдали ЕГЭ на 100 баллов

6 июня 2024, 02:54
Фото: тг-канал Виталия Хоценко
ЕГЭ

15 школьников из Омска сдали на 100 баллов ЕГЭ по литературе, химии и географии

Виталий Хоценко рассказал, что в Омской области 15 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ, а также увеличилось число тех, кто набрал более 80 баллов. Губернатор пообещал высокобалльникам стипендию при поступлении в омские вузы.

Сегодня Виталий Хоценко поделился первыми результатами ЕГЭ. В Омской области пять человек получили 100 баллов по химии, девять — по литературе и один — по географии.

«Ребята — большие молодцы!», — поздравил выпускников губернатор в своем телеграм-канале.

Помимо этого, выросло число выпускников, получивших высокие баллы — более 80. Этим ребятам Хоценко пообещал выплатить стипендию, но только в том случае, если они решат поступать в местные вузы.

Ранее Город55 рассказывал, что все результаты ЕГЭ для выпускников этого года будут доступны до 26 июня. Чтобы увидеть свои результаты на портале «Госуслуги», необходимо подтвердить учетную запись. Для этого нужно зайти в личный кабинет, выбрать раздел «Документы» — «Образование». Никаких дополнительных данных вводить не требуется.

С 6 по 26 июня. Омским школьникам рассказали, когда и где можно узнать результаты ЕГЭ
Узнать подробнее
Читайте также:
19 и 20 место. Омские вузы попали в рейтинг по уровню зарплат выпускников в IT-сфереВторой обязательный предмет. Сегодня омские школьники будут сдавать ЕГЭ по математикеВ Омске откроется первый в России филиал зарубежного вуза
#Общество#Образование#Омск#Омская область#Дети#ЕГЭ#Новости#Химия#Вузы#География#Литература#Стобалльники#Высокобалльники#Стипендии
Подпишитесь
Загорелся жир. Стала известна причина пожара в омском ресторане «Хочу Пури»
Вчера, 09:09
Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
Вчера, 09:19
Грязевой гейзер. В Омске на Пригородной из-за прорыва трубы залило дорогу и машины
Вчера, 06:22
Зарплата до 46 тысяч. В омском минприроды открыли вакансии для главных специалистов
Вчера, 04:36
Ничего нового. На Омск и область надвигаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер
Вчера, 06:40
Аукцион провалился. В Омске не нашли проектировщика для нового кладбища у Морозовки
Вчера, 08:21
"