Им обещают стипендии. Пятнадцать омских выпускников уже сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее Город55 рассказывал, что все результаты ЕГЭ для выпускников этого года будут доступны до 26 июня. Чтобы увидеть свои результаты на портале «Госуслуги», необходимо подтвердить учетную запись. Для этого нужно зайти в личный кабинет, выбрать раздел «Документы» — «Образование». Никаких дополнительных данных вводить не требуется.