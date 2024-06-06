Им обещают стипендии. Пятнадцать омских выпускников уже сдали ЕГЭ на 100 баллов

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Сегодня Виталий Хоценко поделился первыми результатами ЕГЭ. В Омской области пять человек получили 100 баллов по химии, девять — по литературе и один — по географии.
«Ребята — большие молодцы!», — поздравил выпускников губернатор в своем телеграм-канале.
Помимо этого, выросло число выпускников, получивших высокие баллы — более 80. Этим ребятам Хоценко пообещал выплатить стипендию, но только в том случае, если они решат поступать в местные вузы.
Ранее Город55 рассказывал, что все результаты ЕГЭ для выпускников этого года будут доступны до 26 июня. Чтобы увидеть свои результаты на портале «Госуслуги», необходимо подтвердить учетную запись. Для этого нужно зайти в личный кабинет, выбрать раздел «Документы» — «Образование». Никаких дополнительных данных вводить не требуется.