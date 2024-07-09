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Расписание ЕГЭ

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Июль
Возвращение «черного неба», закрытие моста и нарушения на ЕГЭ. Омск сегодня
9 июля, 14:10
Июнь
По итогам ЕГЭ по русскому и математике в Омской области выросло число стобалльников
17 июня, 13:25
Безупречные экзамены, задержание экс-министра и мощный ливень. Омск сегодня
6 июня, 14:31
Май
Когда сдавать ЕГЭ в 2024 году в Омской области: подробное расписание и результаты
20 мая, 08:24
Март
С этого года школьники смогут пересдавать один из экзаменов ЕГЭ
6 марта, 13:17
Ноябрь 2023
Готовьте ручки и паспорт. В минобре опубликовали план проведения ЕГЭ-2024
18 ноября 2023, 10:28

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