Опасное подпольное ММА: есть ли бойцовские клубы для мигрантов в Омской области

В России бесконтрольно растут мигрантские сообщества и уровень преступности среди них. Ежегодно миллионы мигрантов приезжают в разные города страны, но далеко не все их них стремятся жить по закону. Как результат — больше беспорядков среди приезжих, которые все чаще заканчиваются жестокими драками, убийствами и другими серьезными нарушениями. Как сообщают «РИА Новости», преступность среди мигрантов в России выросла на 10% за год.