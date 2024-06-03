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Опасное подпольное ММА: есть ли бойцовские клубы для мигрантов в Омской области

3 июня 2024, 08:37
Фото: 1MI
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В России после жестокого теракта в «Крокус сити холле» стала еще более острой тема неконтролируемой мигрантской преступности. Опасения на фоне этого вызывают и «наводнившие» крупные города подпольные бойцовские клубы для приезжих. Чем опасно это явление — разбираемся в материале Города55.

Все больше мигрантских преступлений

В России бесконтрольно растут мигрантские сообщества и уровень преступности среди них. Ежегодно миллионы мигрантов приезжают в разные города страны, но далеко не все их них стремятся жить по закону. Как результат — больше беспорядков среди приезжих, которые все чаще заканчиваются жестокими драками, убийствами и другими серьезными нарушениями. Как сообщают «РИА Новости», преступность среди мигрантов в России выросла на 10% за год.

В издании Росбалт, обратившем внимание на проблему этнической преступности, отмечают, что мигрантские сообщества давно представляют собой сложные социумы с собственной иерархией и связями. Поэтому в новостных сводках все чаще встречаются сообщения о массовых драках и преступлениях, тщательно организованных. Тот же теракт в «Крокус сити холле» — яркий пример досконально подготовленной «операции».

Подтверждает опасность явления и выросшая доля преступлений, которые приезжие совершают против женщин и детей. В Следкоме РФ отмечают, что в 2023 году возбудили 737 уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности, совершенных мигрантами. То есть 5% населения России (в стране насчитывается от 6,5 до 8 млн мигрантов) совершают 22% всех изнасилований.

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Фото: Изображение Midjourney

Вымогательство, угрозы, применение физической силы, сексуальное домогательство — в разных уголках страны мигранты становятся причастны к подобным нарушениям. В Омской области в этом плане немного спокойнее: в последнее время никаких серьезных преступлений приезжие не совершали.

Нелегалы-нарушители

Однако нельзя сказать, что мигранты вообще не совершают никаких нарушений в Омске. Тысячи людей предпочитают незаконно пересекать границу страны и устраиваться на работу вместо того, чтобы получать законно трудовой патент.

За прошлый год, по данным омского УМВД, было составлено 4018 административных протоколов, а к ответственности привлекли 1836 иностранцев.

«В 2023 году специалисты провели почти 8 тысяч проверок, в результате которых удалось найти 1 521 административное нарушение и задержать 72 мигранта. Кроме того, за этот период было возбуждено 262 уголовных дела по статье 322.3 УК РФ „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении“ и вынесено 361 постановление о депортации», — писал ранее Город55.

В первом квартале 2024 года количество административных протоколов, составленных по выявленным фактам миграционных нарушений, выросло снова — на 27,4%. Практически ни один рейд по стройкам не обходится без найденных нелегалов, которых затем приходится выдворять из России.

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Один из последних примеров: 28-летний гражданин Узбекистана работал бетонщиком на стройке дома. Патента на трудовую деятельность у него не было, также как и заключенного трудового договора с компанией-застройщиком. А в течение последнего года он успел еще и «отметиться» двумя правонарушениями.

«Секретные» ММА-клубы для мигрантов

Еще 10 лет назад в России начали появляться подпольные ММА-клубы для этнических сообществ. Чаще всего они мононациональны и не стремятся к публичности, поэтому человеку с «улицы» попасть в них будет просто невозможно.

Как рассказал «Росбалту» специалист по единоборствам Петр Фишт, в этнических бойцовских клубах тренируются члены этнических ОПГ. Большинство таких клубов относится к поп-ММА, то есть люди в них занимаются смешанными единоборствами.

«Все эти клубы — если так можно сказать, мононациональны. Это не клубы для мигрантов — нет, это клубы для мигрантов-узбеков, для казахов, для таджиков и так далее. И если вы захотите где-то в открытых источниках увидеть реестр этих клубов, то вас точно не ждет удача. Они не готовы сильно „светиться“ и распахивать двери не „своим“», — подчеркнул Петр Фишт.

Бойцы из мигрантских клубов — частые гости на турнирах поп-ММА. Последние относятся к одному из низших эшелонов и не воспринимаются серьезно спортивным сообществом. Но даже на таких турнирах далеко не всем мигрантам удается пробиться на вверх и достичь каких-то высот. Зато контингент таких клубов становится боевым крылом разветвленного мигрантского подполья.

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Фото: Изображение Midjourney

Для происходящего с мигрантами у социологов даже уже сложился термин «абу-бандитизм». Поведенческой нормой у выходцев с Кавказа и из Средней Азии, по утверждению писателя и публициста Романа Антоновского, являются нападение толпой на одного человека, приставание к девушкам и оскорбительные треш-токи. Экспертами, кстати, высказывается мнение, что мигрантские бойцовские клубы сыграли и играют не последнюю роль в формировании субкультуры абу-бандитов со всеми вытекающими не самыми приятными последствиями.

Не соответствует — закрывайте

Если в Москве, по самым минимальным оценкам, работает около 60 бойцовских клубов (киргизских, таджикских, кавказских), то в Омске таких официально зарегистрированных клубов нет.

Один из тренеров по единоборствам в разговоре с Городом55 подтвердил, что не знает о наличии бойцовских клубов в Омске, состоящих только из мигрантов. При этом приезжих, которые тренируются в организациях, уже давно принимают за «своих».

Своей точкой зрения о проблеме подпольных ММА-клубов и бойцов-мигрантов после трагедии в «Крокусе» в эфире телеканала «Царьград» поделился известный омский боец и основатель школы смешанных единоборств «Шторм» Александр Шлеменко.

«Я прекрасно знаю про все клубы, в каких клубах кто тренируется, какой национальности люди тренируются в этих клубах, какого вероисповедания, какие у них установки на жизнь. И если есть у них какие-то установки, то поверьте, мы очень быстро можем это пресечь с нашей общественной позиции, потому что мы те, кто развивает ММА в своем регионе», — отметил Шлеменко.

Клубы, которые не соответствуют каким-то требованиям, боец предлагает закрывать с полицией. Простых извинений спортсмена на камеру за совершенный проступок недостаточно.

«Должен быть наказан и тренер, просто вплоть до закрытия клуба», — высказался Александр Шлеменко.

Пока же в стране можно наблюдать как приезжие становятся боевым крылом разветвленного мигрантского подполья, которое к тому же рискует масштабироваться в экстремизм и терроризм.

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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Спорт#Драка#Омск#Омская область#Россия#Бои ММА#Новости#Мигранты#Клуб#Бои без правил#Незаконная деятельность
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