Кровавый теракт в «Крокус сити холле»: что известно спустя сутки после трагедии

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Весь день на месте происшествия работают спасатели: сотрудники МЧС после ликвидации основного очага возгорания приступили к разбору завалов. Работы ведутся круглосуточно и займут как минимум несколько суток.
К 17 часам по московскому времени, как сообщили в МЧС России, разобрали и вывезли около 63 кубометров обрушившихся конструкций. Очага горения на крыше и в здании тушат с применением специализированной робототехники.
Число погибших в результате теракта, по факту которого следком возбудил уголовное дело, достигло уже 133 человек. В МЧС опубликовали список уже опознанных погибших, в данный момент в нем 13 фамилий. Некоторые из них совпадают с ранее опубликованным списком погибших от минздрава. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что предварительно установлены личности 50 погибших при теракте. Еще 140 человек пострадали, из них 31 получает помощь амбулаторно.
По словам начальника поисково-спасательного подразделения отряда Центроспас по Москве Андрея Туманова, завал практически весь состоит из хаотически разбросанного металла. Тяжелая техника работать на месте не может, разбор ведется вручную.
По данным телеграм-канала Baza, сотрудники оперативных служб пришли к выводу, что террористы поджигали здание не беспорядочно, а выбирали места около эвакуационных выходов, вероятно, чтобы заблокировать людей внутри «Крокус сити холла». У некоторых дверей, по данным СМИ, лежало по несколько человек сразу.
Причастных к расстрелу преступников уже задержали, они пытались скрыться и уехать в сторону Украины. Всего среди задержанных, как заявил в своем обращении президент Владимир Путин, 11 человек. ФСБ и следком продолжают работать над выявлением пособников террористов, которые обеспечивали их транспортом, наметили пути отхода и готовили схроны с оружием и боеприпасами.
24 марта президент объявил днем общенационального теракта. Ранее во многих регионах страны, в том числе и Омской области отменили все развлекательные массовые мероприятия. Например, пятый матч «Авангарда» с «Локомотивом», который должен был состояться завтра, перенесли на 26 марта.
Возле сгоревшего здания «Крокуса» создали мемориал в память о жертвах теракта: люди несут сюда игрушки, свечи и цветы. Также мемориал появился и в Омске, в сквере «Дружбы народов».
Добавим, что уже несколько банков заявили, что урегулируют вопросы с кредитами погибших и пострадавших при теракте. Среди них «Сбер», «Тинькофф», «Уралсиб» и «Альфа-банк».
В 19.30 по московскому времени сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в Крокусе. Завтра весь день посвятят поискам тел погибших, которые могут находиться под завалами.