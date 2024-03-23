Кровавый теракт в «Крокус сити холле»: что известно спустя сутки после трагедии

Число погибших в результате теракта, по факту которого следком возбудил уголовное дело, достигло уже 133 человек. В МЧС опубликовали список уже опознанных погибших, в данный момент в нем 13 фамилий. Некоторые из них совпадают с ранее опубликованным списком погибших от минздрава. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что предварительно установлены личности 50 погибших при теракте. Еще 140 человек пострадали, из них 31 получает помощь амбулаторно.