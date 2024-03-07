Приезжают из Молдовы и Индии: Росстат рассказал об омских мигрантах

Традиционно наиболее интенсивный обмен происходит с Казахстаном: 1901 гражданин этого государства приехал в Омскую область в 2023 году, 1762 человека уехали. Второе и третье места по этим показателям делят Таджикистан и Германия: 338 приехавших против 202 уехавших в первом случае, 236 против 230 — во втором.