Приезжают из Молдовы и Индии: Росстат рассказал об омских мигрантах

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Омскстат опубликовал очередной отчет о социально-экономическом положении Омской области. В этом документе есть ряд интересных данных о миграционном обмене региона с рядом стран (в общей сложности их 18).
Традиционно наиболее интенсивный обмен происходит с Казахстаном: 1901 гражданин этого государства приехал в Омскую область в 2023 году, 1762 человека уехали. Второе и третье места по этим показателям делят Таджикистан и Германия: 338 приехавших против 202 уехавших в первом случае, 236 против 230 — во втором.
Есть и более экзотические случаи. Так, на территорию Омской области приехал 1 итальянец, 4 граждан Молдовы, 19 индийцев, 13 граждан Туркмении. Выезжали омичи в ту же Туркмению (трое), во Вьетнам (5 человек), в Италию (7), в США (21), в другие страны.
Общее миграционное сальдо положительное: приехавших больше, чем уехавших, на 232 человека. При этом в 2022 году миграционная убыль составила, по данным того же Росстата, 2286 человек.