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На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами

7 июня 2023, 08:20
Фото: Город55
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В отношении их работодателя (застройщик «Брусника») началась проверка.

УМВД России по Омской области сообщает, что в ходе проверок на омских стройках полицейские составили 53 административных протокола по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконная трудовая деятельность иностранным гражданином).

«Данные граждане были доставлены в подразделение полиции, где их опросили, проверили по информационным базам данных», — уточнили в полиции.

Кроме того, в отношении их работодателя началась проверка. Ему грозит административный штраф до 800 тысяч рублей (за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранца). В ведомстве отметили, что оперативно-профилактические мероприятия в сфере миграции будут продолжаться.

скриншотскриншот
скриншотскриншот
скриншот
Фото: Омская полиция

Судя по видео, нелегальных мигрантов поймали в Кировском округе в ЖК «Кварталы Драверта», где застройщиком выступает ООО «Брусника». Согласно проекту, сейчас там идет первый этап строительства. Четыре 17-этажных дома должны сдать уже к 2025 году. Однако после сегодняшней проверки стройка может сбавить скорость.

Отметим, что на недавнем выезде для прессы, организованным региональным минстроем, представитель застройщика говорил о том, что на объектах на первом этапе строительства трудится порядка 90 работников. То есть, согласно данным полиции, более половины из них — нелегалы.

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#Ксения Карагодина#Полиция#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Иностранцы#Штраф#Трудовая#Трудовой кодекс#Трудоустройство#Нелегальные мигранты#Видео
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