На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами

Судя по видео, нелегальных мигрантов поймали в Кировском округе в ЖК «Кварталы Драверта», где застройщиком выступает ООО «Брусника». Согласно проекту, сейчас там идет первый этап строительства. Четыре 17-этажных дома должны сдать уже к 2025 году. Однако после сегодняшней проверки стройка может сбавить скорость.