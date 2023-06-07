На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
УМВД России по Омской области сообщает, что в ходе проверок на омских стройках полицейские составили 53 административных протокола по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконная трудовая деятельность иностранным гражданином).
«Данные граждане были доставлены в подразделение полиции, где их опросили, проверили по информационным базам данных», — уточнили в полиции.
Кроме того, в отношении их работодателя началась проверка. Ему грозит административный штраф до 800 тысяч рублей (за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранца). В ведомстве отметили, что оперативно-профилактические мероприятия в сфере миграции будут продолжаться.
Судя по видео, нелегальных мигрантов поймали в Кировском округе в ЖК «Кварталы Драверта», где застройщиком выступает ООО «Брусника». Согласно проекту, сейчас там идет первый этап строительства. Четыре 17-этажных дома должны сдать уже к 2025 году. Однако после сегодняшней проверки стройка может сбавить скорость.
Отметим, что на недавнем выезде для прессы, организованным региональным минстроем, представитель застройщика говорил о том, что на объектах на первом этапе строительства трудится порядка 90 работников. То есть, согласно данным полиции, более половины из них — нелегалы.