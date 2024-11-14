gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Бои ММА

Выбрать дату
2024
Шлеменко возвращается в клетку: 40-летний омский боец анонсировал свой новый бой
14 ноября, 04:02
Опасное подпольное ММА: есть ли бойцовские клубы для мигрантов в Омской области
3 июня, 08:37
На турнире по MMA в Омске выступит финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова
Состязания пройдут на манеже спортивного комплекса «Красная звезда» в начале февраля.
25 января, 10:15
2023
«Умные — развивайтесь сами». Шлеменко рассказал, почему из «Шторма» ушел Сарнавский
19 июля 2023, 09:34
Громкий бой. В Ural FC предложили нового соперника для омича Александра Шлеменко
Если омский спортсмен будет готов, то бой состоится.
26 июня 2023, 03:17
Дети в октагоне. В Омске стартовали Всероссийские соревнования по ММА
За победу сразятся 647 участников.
11 июня 2023, 11:25
Чемпионом Гран-при по ММА в Омске стал боец из Тывы Мерген Монгуш
Крупные состязания прошли на территории Омской крепости 27 мая.
28 мая 2023, 09:03
Омский боец Александр Шлеменко победил в близком бою швейцарца Эномото
Бой в среднем весе продлился все три раунда.
22 апреля 2023, 03:18
Шлеменко будет драться на «G-Drive Арене» в Омске
13 апреля 2023, 15:18
В Омске пройдет седьмой именной турнир Александра Шлеменко по ММА
13 апреля 2023, 15:17
Омский боец Петр Ян проиграл грузину Двалишвили
Это третье поражение в карьере экс-омича.
12 марта 2023, 08:26
Боец ММА Федор Емельяненко закончил карьеру проигрышем
Победу одержал боец из США.
5 февраля 2023, 08:21
2022
Цепочка неудач. Шлеменко проиграл в бою с Исмаиловым
Победу определяли судейским решением.
4 декабря 2022, 07:06
«Я побью тебя». Омичу Шлеменко бросил вызов бразильский чемпион
Потенциальный соперник опубликовал видеообращение.
4 сентября 2022, 11:52

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика