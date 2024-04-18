Не было денег на выезд. Омские приставы выдворили из России 9 нелегальных мигрантов

К нему также присоединились трое 50, 57 и 59-летних граждан Узбекистана, трое 21, 31 и 49-летних граждан Таджикистана и двое мужчин 27 и 40 лет, имеющие гражданство Кыргызстана, признанные судом к принудительному выдворению из России. Все они приехали в Омск по разным причинам. Но, с их слов, остались в стране после истечения срока законного пребывания из-за работы, а также отсутствия средств на выезд.