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мигранты

Не было денег на выезд. Омские приставы выдворили из России 9 нелегальных мигрантов

18 апреля 2024, 04:49
Фото: ГУ ФССП России по Омской области
мигранты

Из Омска выдворили мигрантов из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана

В Омске задержали 9 иностранцев, у которых не было трудового договора и патента. По их словам, они не смогли найти деньги для самостоятельного выезда из России.

Омские приставы привлекли граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана к административной ответственности. Они нарушили ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Им грозит штраф в размере 2 тысяч рублей и принудительное выдворение из России.

Выяснилось, что 28-летний гражданин Узбекистана работал бетонщиком на улице Сибирский проспект без трудового договора и патента, который последний раз оплачивал за ноябрь. После задержания его отправили в Центр временного содержания иностранных граждан.

К нему также присоединились трое 50, 57 и 59-летних граждан Узбекистана, трое 21, 31 и 49-летних граждан Таджикистана и двое мужчин 27 и 40 лет, имеющие гражданство Кыргызстана, признанные судом к принудительному выдворению из России. Все они приехали в Омск по разным причинам. Но, с их слов, остались в стране после истечения срока законного пребывания из-за работы, а также отсутствия средств на выезд.

В итоге всех иностранцев провели на борт самолетов в Ташкент и Наманган, а также на поезда до Новосибирска. Потом сопроводили до аэропорта Толмачево на рейсы в Бишкек, Душанбе и Худжанд.

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