4000 протоколов. Стало известно, сколько мигрантов незаконно жили в Омске в 2023 году

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Такие данные сообщили в региональном УМВД. В 2023 году было составлено 4 018 административных протокола, к ответственности же привлекли 1 836 иностранцев.
Как правило, чаще всего мигрантов наказывали за нарушение правил въезда в страну, нарушение режима РФ и незаконное трудоустройство. В отношении работодателей, которые незаконно брали иностранцев на работу, составлено 682 административных протокола.
Всего в прошло году специалисты провели почти 8 тысяч проверок, в результате которых удалось найти 1 521 административное нарушение и задержать 72 мигранта. Кроме того, за этот период было возбуждено 262 уголовных дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении» и вынесено 361 постановление о депортации.