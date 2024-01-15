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Published Сегодня, 09:37

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4000 протоколов. Стало известно, сколько мигрантов незаконно жили в Омске в 2023 году

15 января 2024, 09:37
Фото: Midjourney
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За 2023 года в Омской области поймали почти 2 тысячи мигрантов-нарушителей

Самыми частыми нарушениями стали незаконное трудоустройство и нарушение правил въезда в страну.

Такие данные сообщили в региональном УМВД. В 2023 году было составлено 4 018 административных протокола, к ответственности же привлекли 1 836 иностранцев.

Как правило, чаще всего мигрантов наказывали за нарушение правил въезда в страну, нарушение режима РФ и незаконное трудоустройство. В отношении работодателей, которые незаконно брали иностранцев на работу, составлено 682 административных протокола.

Всего в прошло году специалисты провели почти 8 тысяч проверок, в результате которых удалось найти 1 521 административное нарушение и задержать 72 мигранта. Кроме того, за этот период было возбуждено 262 уголовных дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении» и вынесено 361 постановление о депортации.

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