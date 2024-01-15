4000 протоколов. Стало известно, сколько мигрантов незаконно жили в Омске в 2023 году

Всего в прошло году специалисты провели почти 8 тысяч проверок, в результате которых удалось найти 1 521 административное нарушение и задержать 72 мигранта. Кроме того, за этот период было возбуждено 262 уголовных дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении» и вынесено 361 постановление о депортации.