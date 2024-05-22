Минус 5 см. Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим снизился до 937 сантиметров

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал о текущей ситуации в Омской области. По состоянию на сегодняшнее утро уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составляет 937 см, что на 5 см меньше, чем сутки назад. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1501 см, что на 16 см меньше, чем за прошедшие сутки.
«Жителям Усть-Ишимского района оказывается помощь. Гуманитарный склад в регулярном режиме пополняется продовольствием, питьевой водой и медикаментами. Держим на контроле также топливную обеспеченность», — написал губернатор.
Напомним, что вчера уровень воды начал снижаться. За сутки вода в Иртыше у Усть-Ишима опустилась на 3 сантиметра и достигла отметки в 942 сантиметра. Сотрудники МФЦ продолжают принимать заявления о получении единовременной финансовой помощи от жителей, пострадавших от весеннего паводка.
В случае частичной утраты имущества пострадавшие получат 50%, а при полной потере — 100% его стоимости. Также будет обеспечена федеральная поддержка в размере 7 тысяч рублей за квадратный метр жилья на проведение ремонтных работ и полная компенсация ущерба.