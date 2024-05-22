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уровень воды в Иртыше

Минус 5 см. Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим снизился до 937 сантиметров

22 мая 2024, 04:05
Фото: тг-канал Виталия Хоценко
уровень воды в Иртыше

Стало известно, насколько упал уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима

Виталий Хоценко сообщил, что уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим упал на 5 см и достиг отметки в 937 см. В реке Ишим в районе села Орехово — 1501 см, что на 16 см меньше, чем за сутки. Жители регулярно получают продукты, воду и лекарства.

Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал о текущей ситуации в Омской области. По состоянию на сегодняшнее утро уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составляет 937 см, что на 5 см меньше, чем сутки назад. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1501 см, что на 16 см меньше, чем за прошедшие сутки.

«Жителям Усть-Ишимского района оказывается помощь. Гуманитарный склад в регулярном режиме пополняется продовольствием, питьевой водой и медикаментами. Держим на контроле также топливную обеспеченность», — написал губернатор.

Напомним, что вчера уровень воды начал снижаться. За сутки вода в Иртыше у Усть-Ишима опустилась на 3 сантиметра и достигла отметки в 942 сантиметра. Сотрудники МФЦ продолжают принимать заявления о получении единовременной финансовой помощи от жителей, пострадавших от весеннего паводка.

В случае частичной утраты имущества пострадавшие получат 50%, а при полной потере — 100% его стоимости. Также будет обеспечена федеральная поддержка в размере 7 тысяч рублей за квадратный метр жилья на проведение ремонтных работ и полная компенсация ущерба.

Вода пошла на спад. За сутки уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима упал на 3 сантиметра
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