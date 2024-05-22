Минус 5 см. Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим снизился до 937 сантиметров

Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал о текущей ситуации в Омской области. По состоянию на сегодняшнее утро уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составляет 937 см, что на 5 см меньше, чем сутки назад. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1501 см, что на 16 см меньше, чем за прошедшие сутки.