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уровень воды

Вода отступает. В Омской области уровень воды в Иртыше за сутки снизился еще на 6 см

29 мая 2024, 03:12
Фото: тг-канал Виталия Хоценко
уровень воды

Уровень воды в Иртыше в Омской области за сутки упал еще на 6 см и достиг 903 см

Уровень воды в Иртыше и Ишиме продолжает снижаться. Сегодня утром он составил 903 и 1397 сантиметров соответственно, что на 6 и 13 сантиметров меньше, чем накануне. После полного схода воды будут созданы комиссии, которые оценят ущерб от весеннего паводка для имущества жителей.

Уровень воды в Иртыше близ села Усть-Ишим продолжает уменьшаться. Сегодня утром он составил 903 сантиметра, что на 6 сантиметров меньше, чем накануне. Уровень воды в реке Ишим также снизился на 13 сантиметров и теперь составляет 1397 сантиметров.

Виталий Хоценко уточнил, что после того как вода окончательно сойдет, комиссии, созданные для оценки ущерба от весеннего паводка имуществу жителей, приступят к своей работе.

«Комиссии по оценке ущерба от весеннего паводка имуществу жителей сформированы и приступят к работе, как только вода сойдет окончательно», — написал в своем телеграм-канале губернатор.

Напомним, что Обь-Иртышское УГМС сообщало о состоянии рек в Омской области. По их данным, в городе Тара уровень реки Иртыш продолжает увеличиваться. В понедельник, 27 мая, вода поднялась на 5 сантиметров и достигла отметки 558 сантиметров.

-5 и -13 см. В Омской области продолжилось снижение уровня воды в реках Иртыш и Ишим
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