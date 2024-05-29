Вода отступает. В Омской области уровень воды в Иртыше за сутки снизился еще на 6 см

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Уровень воды в Иртыше близ села Усть-Ишим продолжает уменьшаться. Сегодня утром он составил 903 сантиметра, что на 6 сантиметров меньше, чем накануне. Уровень воды в реке Ишим также снизился на 13 сантиметров и теперь составляет 1397 сантиметров.
Виталий Хоценко уточнил, что после того как вода окончательно сойдет, комиссии, созданные для оценки ущерба от весеннего паводка имуществу жителей, приступят к своей работе.
«Комиссии по оценке ущерба от весеннего паводка имуществу жителей сформированы и приступят к работе, как только вода сойдет окончательно», — написал в своем телеграм-канале губернатор.
Напомним, что Обь-Иртышское УГМС сообщало о состоянии рек в Омской области. По их данным, в городе Тара уровень реки Иртыш продолжает увеличиваться. В понедельник, 27 мая, вода поднялась на 5 сантиметров и достигла отметки 558 сантиметров.