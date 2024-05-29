Вода отступает. В Омской области уровень воды в Иртыше за сутки снизился еще на 6 см

Уровень воды в Иртыше в Омской области за сутки упал еще на 6 см и достиг 903 см

Уровень воды в Иртыше и Ишиме продолжает снижаться. Сегодня утром он составил 903 и 1397 сантиметров соответственно, что на 6 и 13 сантиметров меньше, чем накануне. После полного схода воды будут созданы комиссии, которые оценят ущерб от весеннего паводка для имущества жителей.