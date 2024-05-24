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Региональный следком возбудил дело после нападения собаки на 10-летнюю омичку

24 мая 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney
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Следком возбудил дело после нападения бездомной собаки на 10-летнюю омичку

Инцидент произошел на улице 2-я Челюскинцев 15 мая, на детской площадке 10-летнюю девочку покусала бродячая собака, по этому факту возбудил дело следственный комитет.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения бродячей собаки на ребенка. Инцидент произошел 15 мая на улице 2-я Челюскинцев недалеко от детской площадки у дома №9а. В результате нападения 10-летней девочке наложили три шва.

Сейчас по этому факту проводится проверка, в ходе нее будут установлены все обстоятельства случившегося и круг виновных лиц. Также правоохранители проверят информацию о бездействии компетентных органов, которые игнорировали обращения местных жителей и не отлавливали животных.

Напомним, что, по словам матери пострадавшей девочки, муниципальный приют отказался отлавливать собак после происшествия и заявил, что фотографии травмы ребенка поддельные.

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