Региональный следком возбудил дело после нападения собаки на 10-летнюю омичку

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения бродячей собаки на ребенка. Инцидент произошел 15 мая на улице 2-я Челюскинцев недалеко от детской площадки у дома №9а. В результате нападения 10-летней девочке наложили три шва.
Сейчас по этому факту проводится проверка, в ходе нее будут установлены все обстоятельства случившегося и круг виновных лиц. Также правоохранители проверят информацию о бездействии компетентных органов, которые игнорировали обращения местных жителей и не отлавливали животных.
Напомним, что, по словам матери пострадавшей девочки, муниципальный приют отказался отлавливать собак после происшествия и заявил, что фотографии травмы ребенка поддельные.