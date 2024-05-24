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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:39

иллюстрация

«Зашили три раны». Омская прокуратура заинтересовалась нападением собаки на школьницу

24 мая 2024, 07:34
Фото: Город55
иллюстрация

Прокуратура Омской области заинтересовалась случаем нападения собаки на ребенка

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об отлове бездомных животных после жалобы в соцсетях. В случае выявления нарушений прокурор обратится в суд с иском в интересах 10-летней школьницы для получения компенсации за моральный и физический вред.

В региональной прокуратуре заявили, что они начали проверку соблюдения законодательства, регулирующего отлов бездомных животных. Поводом для этого послужила жалоба, которую недавно опубликовали в соцсетях.

Омичка пожаловалась на бездействие службы по отлову после того, как ее 10-летнюю дочь укусила бездомная собака. Инцидент произошел на детской площадке, расположенной во дворе дома по улице 2-я Челюскинцев. Мать пострадавшей рассказала, что им позвонили из муниципального приюта для животных и отказались отлавливать животное без необходимых документов.

Однако после того как женщина предоставила документы и снимки укушенной ноги девочки и напавшей на нее собаки, в приюте заявили, что фотографии поддельные и это не нога 10-летней девочки.

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Это может включать обращение в суд с иском в интересах 10-летней школьницы для получения компенсации за моральный и физический вред.

Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь
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