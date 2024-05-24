«Зашили три раны». Омская прокуратура заинтересовалась нападением собаки на школьницу

Омичка пожаловалась на бездействие службы по отлову после того, как ее 10-летнюю дочь укусила бездомная собака. Инцидент произошел на детской площадке, расположенной во дворе дома по улице 2-я Челюскинцев. Мать пострадавшей рассказала, что им позвонили из муниципального приюта для животных и отказались отлавливать животное без необходимых документов.