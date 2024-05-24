«Зашили три раны». Омская прокуратура заинтересовалась нападением собаки на школьницу

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В региональной прокуратуре заявили, что они начали проверку соблюдения законодательства, регулирующего отлов бездомных животных. Поводом для этого послужила жалоба, которую недавно опубликовали в соцсетях.
Омичка пожаловалась на бездействие службы по отлову после того, как ее 10-летнюю дочь укусила бездомная собака. Инцидент произошел на детской площадке, расположенной во дворе дома по улице 2-я Челюскинцев. Мать пострадавшей рассказала, что им позвонили из муниципального приюта для животных и отказались отлавливать животное без необходимых документов.
Однако после того как женщина предоставила документы и снимки укушенной ноги девочки и напавшей на нее собаки, в приюте заявили, что фотографии поддельные и это не нога 10-летней девочки.
Пресс-служба прокуратуры сообщила, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Это может включать обращение в суд с иском в интересах 10-летней школьницы для получения компенсации за моральный и физический вред.