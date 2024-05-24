Более 80% опрошенных россиян положительно оценивает деятельность Путина

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В Фонде Общественное мнение (ФОМ) поделились результатами опроса по оценке деятельности президента России Владимира Путина. Согласно его данным, 82% россиян одобряют работу главы государства. А 80% опрошенных жителей России заявили, что доверяют Путину.
С 13 по 19 мая опрос проводил и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По предоставленным центром результатам, показатель одобрения деятельности Владимира Путина составил 78,7%. Доверяют президенту при этом 81,1% опрошенных россиян.
Напомним, в должность президента России Владимир Путин вступил 7 мая 2024 года. Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце.