Более 80% опрошенных россиян положительно оценивает деятельность Путина

С 13 по 19 мая опрос проводил и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По предоставленным центром результатам, показатель одобрения деятельности Владимира Путина составил 78,7%. Доверяют президенту при этом 81,1% опрошенных россиян.