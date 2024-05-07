Владимир Путин вступил в должность президента России

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация Владимира Путина в президенты России.
Действующий глава государства принес присягу и официально вступил в должность президента Российской Федерации на новый, пятый, срок.
«Судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны», — сказал президент.
Напомним, что на выборах президента России, которые проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.