Владимир Путин вступил в должность президента России

Сегодня, 7 мая, состоялась инаугурация президента России Владимира Путина, он стал главой государства в пятый раз.

Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация Владимира Путина в президенты России. Действующий глава государства принес присягу и официально вступил в должность президента Российской Федерации на новый, пятый, срок. «Судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны», — сказал президент. Напомним, что на выборах президента России, которые проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов. Уже сегодня. Владимир Путин официально вступит в должность президента РФ Узнать подробнее