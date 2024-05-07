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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Владимир Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин вступил в должность президента России

7 мая 2024, 09:26
Фото: Прямая трансляция
Сегодня, 7 мая, состоялась инаугурация президента России Владимира Путина, он стал главой государства в пятый раз.

Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация Владимира Путина в президенты России.

Действующий глава государства принес присягу и официально вступил в должность президента Российской Федерации на новый, пятый, срок.

«Судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны», — сказал президент.

Напомним, что на выборах президента России, которые проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.

Уже сегодня. Владимир Путин официально вступит в должность президента РФ
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