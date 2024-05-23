Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Иллюстрация

Омичам напомнили, куда сообщать о затопленных улицах

23 мая 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В мэрии омичам напомнили, куда звонить при затоплении улиц

В мэрии напомнили номера телефонов, по которым можно сообщать о затопленных дорогах и тротуарах.

После недавних ливней специалисты УДХБ убрали с городских дорог более 1000 кубометров воды, работы продолжаются до сих пор. Во время мощных дождей технические бригады ежедневно дежурят на улицах, которые наиболее подвержены затоплению: Манякина, 21-я Амурская, 3 и 4 Железнодорожные, Малиновского, Нефтезаводская, 3-й Разъезд и других.

В администрации напомнили, что омичи могут сообщать о затопленных участках города по номеру ЕДДС — 78-78-78, в диспетчерскую службу «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» — 31-74-82 и дорожно-эксплуатационные участки каждого округа.

Гроза, град и радуга. Вечером среды Омск накрыл мощный ливень
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Дороги#Омск#Омская область#Новости#Дорога#Дождь#Дожди#Ливень#Ливни#Затопления#Подтопление#Затопление#Кратковременный дождь#Сильный дождь#Подтопления#Мощные дожди
Подпишитесь
За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
Сегодня, 03:28
Пока отстояли. В Омске запретили рубить 170 деревьев на территории сквера СибНИИСХоза
Сегодня, 02:52
«Тропки на наливайки протоптаны». В Омске ограничат продажу алкоголя в жилых домах
Сегодня, 06:41
От 200 тысяч ежемесячно. Главный метеоролог Омска заработал за год около 2,5 млн
Сегодня, 06:12
«Запредельно много». Омские депутаты раскритиковали новый размер штрафа для «зайцев»
Сегодня, 08:00
«Происходит каждый год». Омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами
Вчера, 12:50
"