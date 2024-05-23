Омичам напомнили, куда сообщать о затопленных улицах

После недавних ливней специалисты УДХБ убрали с городских дорог более 1000 кубометров воды, работы продолжаются до сих пор. Во время мощных дождей технические бригады ежедневно дежурят на улицах, которые наиболее подвержены затоплению: Манякина, 21-я Амурская, 3 и 4 Железнодорожные, Малиновского, Нефтезаводская, 3-й Разъезд и других.