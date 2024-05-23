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Над фирмой омского экс-депутата Ларисы Горностаевой нависла угроза ликвидации

Над компанией омского экс-депутата Ларисы Горностаевой нависла угроза ликвидации

23 мая 2024, 09:26
Фото: 1MI

Над фирмой омского экс-депутата Ларисы Горностаевой нависла угроза ликвидации

«Сибирский стандарт» хотят исключить из ЕГРЮЛ как «недействующее юридическое лицо».

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский стандарт», зарегистрированное в Омске на Красном Пути, в ближайшее время может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц, что будет означать его ликвидацию. Причина тому — отсутствие признаков какой-либо деятельности фирмы.

— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо), — говорится в официальном сообщении.

Напомним: «Сибирский стандарт» специализируется на производстве напитков, его единственным владельцем и директором является Лариса Горностаева, которая в в 2017–2022 годах заседала в Омском городском совете. Предпринимательницу судили за налоговые махинации, но уголовное дело было закрыто в 2023 году из-за истечения сроков давности.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Ликвидация фирм
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