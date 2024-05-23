Над компанией омского экс-депутата Ларисы Горностаевой нависла угроза ликвидации

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский стандарт», зарегистрированное в Омске на Красном Пути, в ближайшее время может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц, что будет означать его ликвидацию. Причина тому — отсутствие признаков какой-либо деятельности фирмы.
— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо), — говорится в официальном сообщении.
Напомним: «Сибирский стандарт» специализируется на производстве напитков, его единственным владельцем и директором является Лариса Горностаева, которая в в 2017–2022 годах заседала в Омском городском совете. Предпринимательницу судили за налоговые махинации, но уголовное дело было закрыто в 2023 году из-за истечения сроков давности.