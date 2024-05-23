Над компанией омского экс-депутата Ларисы Горностаевой нависла угроза ликвидации

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский стандарт», зарегистрированное в Омске на Красном Пути, в ближайшее время может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц, что будет означать его ликвидацию. Причина тому — отсутствие признаков какой-либо деятельности фирмы.