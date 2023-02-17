Налоговая решила обанкротить фирму омского экс-депутата Ларисы Горностаевой

Сейчас Горностаеву судят по обвинению в налоговых махинациях. По данным следствия и прокуратуры, пивоваренный завод, принадлежавший этому самому «Сибирскому стандарту», часть своей продукции производил и сбывал нелегально, из-за чего бюджет недополучил почти 500 млн налогов.