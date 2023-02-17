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Налоговая решила обанкротить фирму омского экс-депутата Ларисы Горностаевой

17 февраля 2023, 09:38
Фото: 1MI
иллюстрация
«Сибирский стандарт» может быть признан несостоятельным должником.

Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области направила в Арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Сибирский стандарт». Это предприятие специализируется на производстве напитков, его единственным владельцем и директором является Лариса Горностаева — в 2017–2022 годах депутат Омского городского совета, член фракции «Единой России».

Сейчас Горностаеву судят по обвинению в налоговых махинациях. По данным следствия и прокуратуры, пивоваренный завод, принадлежавший этому самому «Сибирскому стандарту», часть своей продукции производил и сбывал нелегально, из-за чего бюджет недополучил почти 500 млн налогов.

Экс-депутату грозит до 6 лет тюрьмы. Имущество «Сибирского стандарта» уже арестовано, но его оценочная стоимость — всего 90 млн, так что обращение налоговиков в суд с требованием признать Горностаеву банкротом было вполне ожидаемым.

 

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#Николай Эйхвальд#Суд#Новости#Лариса горностаева
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