Налоговая решила обанкротить фирму омского экс-депутата Ларисы Горностаевой

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области направила в Арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Сибирский стандарт». Это предприятие специализируется на производстве напитков, его единственным владельцем и директором является Лариса Горностаева — в 2017–2022 годах депутат Омского городского совета, член фракции «Единой России».
Сейчас Горностаеву судят по обвинению в налоговых махинациях. По данным следствия и прокуратуры, пивоваренный завод, принадлежавший этому самому «Сибирскому стандарту», часть своей продукции производил и сбывал нелегально, из-за чего бюджет недополучил почти 500 млн налогов.
Экс-депутату грозит до 6 лет тюрьмы. Имущество «Сибирского стандарта» уже арестовано, но его оценочная стоимость — всего 90 млн, так что обращение налоговиков в суд с требованием признать Горностаеву банкротом было вполне ожидаемым.