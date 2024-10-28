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Ликвидация фирм

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2024
Исключительно добровольно: в Омске началась ликвидация «Элитстроя»
28 октября, 11:22
Один из крупнейших торговцев топливом в Омске начал самоликвидацию
28 октября, 05:16
Над одной из компаний Веретено нависла угроза ликвидации
3 октября, 06:06
Фирму, оскандалившуюся из-за ремонта в Омской крепости, не нашли по месту прописки
13 августа, 09:42
Налоговая ликвидировала «Сибирско-Уральского бройлера»
11 июня, 10:40
Над одним из «космических» СМУ Олега Золотова нависла угроза ликвидации
11 апреля, 11:13
Нефтегазовый завод Виктора Суходолова избежал ликвидации
29 марта, 06:13
В омском «Океане» началась процедура ликвидации
19 марта, 11:06
Свинокомплекс самого бедного омского депутата Головачева официально ликвидировали
«Ударный» исключен из госреестра вследствие банкротства.
6 марта, 04:30
Старейшую книготорговую фирму Омска все-таки ликвидировали
13 февраля, 05:30
Лариса Знаменских начала ликвидацию одной из своих фирм
9 января, 10:22
2023
Общественную организацию Андрея Кипервара все-таки ликвидировали
25 декабря 2023, 08:59
Михаил Варнавский ликвидировал одну из своих фирм
20 декабря 2023, 06:41
Время пришло. В Омске закрыли «Церковь евангельских христиан»
Организация просуществовала меньше трех лет.
15 декабря 2023, 05:52
Брат Валерия Каплуната начал ликвидацию одной из своих компаний
7 декабря 2023, 12:45
«Мой Омск» Андрея Кипервара избежал ликвидации
5 декабря 2023, 08:23
В Омске ликвидировали управляющую компанию, связанную с Агрегатным заводом
30 октября 2023, 05:59
Омская «Мельница» начала самоликвидацию
27 октября 2023, 07:01
В Омске ликвидировали мясоперерабатывающий концерн «Компур»
4 октября 2023, 07:05
В Омске закрылся Клуб веселых и находчивых после смерти руководителя
21 сентября 2023, 05:51

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